Jojo: audio, testo e traduzione di Bad Habits (Intro)

Jojo ha rilasciato il suo nuovo album Good To Know che arriva a 4 anni di distanza dal suo Mad Love, rilasciato nel 2016. Dall’album, che contiene 11 tracce sono stati esclusi i singoli promozionali Joanna e Sabotage.

Questo è solo il primo dei lavori della cantante che ha annunciato di voler rilasciare un secondo EP entro la fine di quest’anno.

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di Bad Habits di Jojo:

Audio di Bad Habits di Jojo

Attualmente l’audio di questa traccia è disponibile solo nella versione fisica dell’album.

Testo

Feed me love, sex, and drugs

Bring me more, it ain’t enough

Tell I’m pretty, yeah, I need that

Think I’m too sober, where the weed at?

Pay me attention

Give me any and everything to forget all that I’m missing

I know I’d rather be anywhere but here with me

Here I am stuck in reality

Gotta leave for my sanity

‘Cause the mirror won’t lie to me no more

And I can’t hide from me no more

Traduzione

[Outro] Everything, everything, everythingEverything, yeahEverything, everything, yeahEverything to forget

nutrimi di amore, sesso e droga

dammi di più, non è abbastanza

dimmi che sono carina, ne ho bisogno

penso di essere troppo sobria, dove è l’erba?

dammi attenzioni

dammi tutto e di più per farmi dimenticare quello che mi manca

so che dovrei essere ovunque tranne che qui con me

qui sono bloccata nella realtà

dovrei andare via per la mia sanità

perché lo specchio non mi mentirà più

e non posso più nascondermi da me stessa

tutto, tutto, tutto

tutto, sì

tutto, tutto, tutto