Jojo: ecco il video ufficiale di Comeback (testo e traduzione)

Jojo ha rilasciato il nuovo album Good To Know il primo maggio, accompagnando la sua uscita da un nuovo singolo. Comeback è il terzo estratto dal suo album e per l’occasione è stato riarrangiato con la collaborazione di Tory Lanez e 30 Roc, con tanto di video musicale!

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di Comeback di Jojo:

Video di Comeback di Jojo

JoJo -Comeback (feat. Tory Lanez & 30 Roc) [Official Music Video]

Testo

30, you a fool for this one

Oh

Oh woah

Traduzione

[Verse 1: JoJo] Trust meIt’s so much better when you trust meSo fuckin’ good, boy, it’s disgustingTell me it’s mine or I’ma lose my fuckin’ mindI need that dick all the time[Pre-Chorus: JoJo] It’s crazy how we didn’t talk for yearsBut we don’t need to say much to get caught upMy body knows you like you’ve been the only oneBaby, when we’re making love[Chorus: JoJo] I’m selfish, gimme all thatGreedy bitch when I want thatHit them splits like an acrobatTalk my shit ’cause I’m so badWith the lights off, you can see meFeel you right underneath meYou and me back with the repeat, repeat[Post-Chorus: JoJo] It’s a comebackMiss your loving so badYou make me cum so fast, mmm, yeahYeah, and you know thatI’ma keep this on trackGlad we made a comeback, oh yeah, yeah[Verse 2: Tory Lanez & JoJo] LookI’m gonna put you in seven positions for seventy—, waitWe already did it, you weak as we split itFuckin’ you down on these countertops and kitchenI’m lickin’ your neck and I’m feelin’ your spine twitchYou act up and I hit from the side quickThis a trick when I lick from the back of yaThen my tongue gon’ flip that shit like a spatulaI like it nasty and you like it nastyShut the fuck up and come throw that shit at meI got my tongue in your throat when I’m strokin’ it fastlyAnd JoJo, you know I don’t play no games in it (Yeah)I got that type of dick that make a white girl crazy (Oh yeah)Fuck you lazy, have you sayin’[Chorus: JoJo & Tory Lanez] I’m selfish, gimme all thatGreedy bitch when I want that (Yeah)Hit them splits like an acrobatTalk my shit ’cause I’m so badWith the lights off, you can see me (Ah)Feel you right underneath me (Underneath me)You and me back with the repeat, repeat[Post-Chorus: JoJo] It’s a comebackMiss your loving so badYou make me cum so fast, mmm, yeah (Oh yeah)And you know thatI’ma keep this on trackGlad we made a comeback, yeah, yeah (Mmm)[Outro: JoJo] Hit them splits like an acrobatTalk my shit ’cause I’m so badYou and me back with the comebackComeback, yeah, uhOh yeah, yeahOh30, you a fool for this one

30, sei una stupida per questo qui

Oh

Oh woah

fidati

è molto meglio quando ti fidi di me

così buono, ragazzo, è disgustoso

dimmi che è mio o perderò la mia dannata testa

ho bisogno di quel c*** tutto il tempo

è assurdo come non abbiamo parlato per anni

ma non abbiamo bisogno di dirci molti per raggiungerci

il mio corpo sa che piaci e sei stato l’unico

baby quando facciamo l’amore

sono egoista, dammi tutto quello che hai

una stronza avida quando lo voglio

colpiscimi come un’acrobata

parlo della mia merda perché sono pessima

con le luci spente, puoi vedermi

ti sento sotto di me

tu e me indietro a ripetizione

è un ritorno

mi è mancato amarti così tanto

mi fai venire così in fretta, sì

sì e tu lo sai

continuo a tenerne traccia

sono grata che siamo ritornati

Guarda

Ti metterò in sette posizioni per settanta … Aspetta

L’abbiamo già fatto, debole mentre lo dividiamo

Fottiti su questi ripiani e in cucina

Ti sto leccando il collo e sento la contrazione della colonna vertebrale

Ti alzi e io colpisco di lato in fretta

Questo è un trucco quando lecco dietro di te

Poi la mia lingua capovolgerà quella merda come una spatola

Mi piace brutto e ti piace brutto

Stai zitto e vieni a lanciarmi quella merda

Ti ho messo la lingua in gola quando la accarezzo velocemente

E JoJo, sai che non gioco a nessun gioco

Ho quel tipo di c**che fa impazzire una ragazza bianca

fottiti pigro, hai detto

