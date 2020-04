Jojo ha rilasciato il suo nuovo album Good To Know che arriva a 4 anni di distanza dal suo Mad Love, rilasciato nel 2016. Dall’album, che contiene 11 tracce sono stati esclusi i singoli promozionali Joanna e Sabotage.

Questo è solo il primo dei lavori della cantante che ha annunciato di voler rilasciare un secondo EP entro la fine di quest’anno.

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di Pedialyte di Jojo:

Audio di Pedialyte di Jojo

Testo di Jojo

Traduzione di Jojo

[Pre-Chorus] All the drinks I hadBanging on my foreheadHow did I get back?Damn, I’m never gonna drink again [Chorus] But every day’s another celebrationLife is the occasionParty ’til the sun is coming out againBut when I wake upWho’s gon’ be my savior?Excuse my behaviorSwear I’m never, never gonna drink again [Verse 2] Good afternoon, feeling bad stillI need a prayer and an AdvilI got too drunk tryna keep upSlurrin’ my words tryna speak upWe always say, “Just a few drinks”You know that I know what that meansNext thing, it’s five in the morningHow is it five in the morning? [Pre-Chorus] All the drinks I had (All that I had)Banging on my forehead (Banging on my forehead)How did I get back?Damn, I’m never gonna drink again (Never gonna drink again) [Chorus] But every day’s another celebrationLife is the occasion (Yeah, yeah)Party ’til the sun is coming out again (‘Til the sun is coming)But when I wake up (When I wake up)Who’s gonna be my savior? (My savior)Excuse my behaviorSwear I’m never, never gonna drink again [Bridge] MmmOoh, ohI know I’m gonna say it again [Chorus] But every day’s another celebration (Yeah)Life is the occasionParty ’til the sun is coming out again (‘Til the sun is coming)But when I wake up (When I wake up, wake up, yeah)Who’s gonna be my savior?Excuse my behaviorSwear I’m never, never gonna drink again (I’m never gonna) [Post-Chorus] (I’m never gonna) [Outro] Take me, take meTake me, take me(Take me) I forgive all my exes(Take me) And my sex be the best(Take me) It was love, it was fast(Take me) Put in work, just get it back(Take me) Sixty-nine, lock it down(Take me) Tear it up, make it bounce(Take me) Say your name, say it loudOoh, ooh, ooh, oohTake me, take me (Take me, take me)If your lovin’ is—Take me, take me (Take me, take me)If your lovin’ is—Take me, take me (Take me, take me)If your lovin’ is—Take me (Take me, take me)Ooh

buongiorno, ho bisogno di svegliarmi

mettere insieme me stessa

fare luce sui miei blackout

stappare le mie emozioni

bere una pozione

ieri notte è stata bella

non so se sono in hungover

e se son ubriaca adesso

ma la gente continua a chiamarmi, non voglio parlare

ieri notte è stata bella

tutti i drink che ho avuto

la vita è un’occasione

festeggio finché il sole non sorge di nuovo

ma quando mi sveglierò

chi sarà il mio salvatore?

perdona il mio atteggiamento

giuro che non, che non berrò mai più

buon pomeriggio, mi sento ancora male

ho bisogno di una preghiera e di un Advil

mi sono ubriacata troppo cercando di tenere il passo

diciamo sempre “solo qualche drink”

sai che so cosa significa

la prossima cosa è che sono le 5 del mattino

come è che sono le 5 del mattino?

tutti i drink che ho preso

adesso pulsano nella mia testa

come ci sono finita di nuovo?

diamine, non berrò mai più

ma ogni giorno c’è qualcosa da celebrare

la vita è l’occasione

festeggio finché il sole non sorge di nuovo

ma quando mi sveglierò

chi sarà il mio salvatore?

perdona il mio atteggiamento

giuro che non, che non berrò mai più

ma ogni giorno c’è qualcosa da celebrare

la vita è l’occasione

festeggio finché il sole non sorge di nuovo

ma quando mi sveglierò

chi sarà il mio salvatore?

perdona il mio atteggiamento

giuro che non, che non berrò mai più

(Prendimi) Perdono tutti i miei ex

(Prendimi) E il mio sesso è il migliore

(Prendimi) Era amore, era veloce

(Prendimi) Mettiti al lavoro, torna indietro

(Prendimi) Sessantanove, bloccalo

(Prendimi) Strappalo, fallo rimbalzare

(Prendimi) Dì il tuo nome, dillo ad alta voce

Ooh, ooh, ooh, ooh

Prendimi, prendimi (prendimi, prendimi)

Se il tuo amore è …

Prendimi, prendimi (prendimi, prendimi)

Se il tuo amore è …

Prendimi, prendimi (prendimi, prendimi)

Se il tuo amore è—

Prendimi (prendimi, prendimi)

Ooh