Jojo: audio, testo e traduzione di Don’t Talk Me Down

Jojo ha rilasciato il suo nuovo album Good To Know che arriva a 4 anni di distanza dal suo Mad Love, rilasciato nel 2016. Dall’album, che contiene 11 tracce sono stati esclusi i singoli promozionali Joanna e Sabotage.

Questo è solo il primo dei lavori della cantante che ha annunciato di voler rilasciare un secondo EP entro la fine di quest’anno.

Scopri qui sotto audio, testo e traduzione di Don’t Talk Me Down di Jojo:

Audio di Don’t Talk Me Down di Jojo

Testo

Intuition’s such a funny thing

There’s some things you really can’t explain with words

I’ve learned

Opposites attract, but do they last?

Light us up and burn out just as fast

That’s lust, that’s us

Traduzione

[Pre-Chorus] And it’s not what you want, but it’s what you needYou’re just so good at convincing meChanging my mind when I finally believe we’re done [Chorus] Don’t talk me downDon’t fill my head with doubtDon’t call me late at night, knowin’ what I’m likeCan’t trust myselfWhen you walk outDon’t turn aroundDon’t talk me downDon’t talk me downMmm [Verse 2] Tryna fix my self-indulgent waysCan’t keep holding on to you ’cause it feels safeIt’s not okayBut you know it’s hard for me to stop myselfAnd the way you love me really doesn’t help becauseIt’s just so much [Pre-Chorus] No, it’s not what you want, but it’s what you needYou’re just so damn good at arguingUsing your words when I wanna leaveI’m holding you back, you need to be freeIt’s not fair to you, and just so we’re clearTo tell you the truth, it brings me to tearsFor the first time, I finally believe we’re done [Chorus] Don’t talk me downDon’t fill my head with doubtDon’t call me late at night, knowin’ what I’m likeCan’t trust myselfWhen you walk outDon’t turn aroundDon’t talk me downOoh [Outro] Promise me nowYou won’t fill my head with doubtsCan’t trust myselfWhen you walk outDon’t turn aroundDon’t talk me down, don’tDon’t lay me down‘Cause I’ma take you back

l’intuizione è una cosa divertente

ci sono cose che non puoi veramente spiegare a parole

ho imparato

gli opposti si attraggono, ma durano?

ci illumina e ci brucia altrettanto velocemente

questa è lussuria, siamo noi

e non è quello che vuoi, ma è quello di cui hai bisogno

sei così bravo a convincermi

hai cambiato la mia testa quando ormai ero convinta che fosse finita

non parlarmi

non riempire la mia testa di dubbi

non chiamarmi a tarda notte, sapendo come sono

non posso fidarmi di me stessa

quando te ne vai

non voltarti indietro

non parlarmi

non parlarmi

provo a sistemare la mia indulgenza

continuo a trattenermi con te perché mi da sicurezza

non va bene

ma sai che per me è difficile fermarmi

e il modo in cui mi ami non mi aiuta di certo perché

è così tanto

non è quello che vuoi ma quello di cui hai bisogno

sei così bravo a creare discussioni

usando le tue parole quando voglio andare via

ti sto trattenendo, vuoi essere libero

non è giusto per te, e giusto per essere chiari

dirti la verità mi lascia in lacrime

per la prima volta, credo veramente che sia finita

non parlarmi

non riempire la mia testa di dubbi

non chiamarmi a tarda notte, sapendo come sono

non posso fidarmi di me stessa

quando te ne vai

non voltarti indietro

non parlarmi

non parlarmi

promettimi adesso

non riempire la mia testa di dubbi

non posso fidarmi di me stessa

quando vai via

non voltarti indietro

non parlarmi

non portarmi a letto

perché ti riprenderò