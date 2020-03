Jojo: ecco cover, tracklist e data di uscita dell’album Good To Know

Finalmente sappiamo tutto quello che serviva sul nuovo album di Jojo. Il 1 maggio uscirà in tutto il mondo il nuovo disco della cantante dal titolo Good To Know. Oltre alla cover che già conoscevamo, in questi giorni la cantante di Sabotage ha condiviso suo profilo Instagram, giorno per giorno, la tracklist di questa sua ultima fatica.

Nell’album come vedrete tra poco, non sono contenuti i singoli promozionali Joanna e Sabotage, mentre sarà contenuto il singolo Man, primo vero estratto e che uscirà il 13 marzo.

Ecco la tracklist dell’album di Jojo

Good To Know conterrà solo 9 tracce non è chiaro se verrà rilasciata anche una versione deluxe che potrebbe contenere i brani esclusi dalla tracklist ufficiale.

So Bad

Pedialyte

Gold

Man

Small Things

Lonely Hearts

Think About You

Comeback

Don’t Talk Me Down

Good To Know Tour

La cantante sarà anche in tour in questo 2020, un tour che toccherà anche l’Italia con un’unica tappa a Milano il prossimo 17 settembre alla Santeria Toscana. I biglietti e i pacchetti VIP sono già in vendita sui circuiti TicketOne e Ticketmaster: trovate tutte le info QUI.

Chi è Jojo

Originaria del Massachusetts, a soli 13 anni pubblica il singolo “Leave (get out)” che si posiziona direttamente al #1 della classifica americana e le permette di diventare la più giovane artista ad aver debuttato in prima posizione. La traccia è contenuta all’interno del suo primo e omonimo album pubblicato nel 2004 e certificato disco di platino con oltre quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo.