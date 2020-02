Jojo annuncia una data in Italia del suo Good To Know Tour. Info biglietti

Jojo ha annunciato il tour mondiale con una tappa anche in Italia! La cantante di Sabotage sarà, infatti, nel nostro paese il prossimo 17 settembre con un’unica data a Milano alla Santeria Toscana.

La cantante erà già stata nel nostro paese nel 2016 con il suo Mad Love Tour, sempre a Milano ma al Tunnel Club. Un ritorno attesissimo che sarà anticipato dall’album Good To Know che uscirà questa primavera.

Le info e come acquistare i biglietti di Jojo

Così come riportato su Indipendente Concerti, ecco le info importanti su come acquistare i biglietti

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 27 febbraio

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 28 febbraio

Il costo del biglietto sarà di 25 euro + costi di prevendita. Saranno disponibili anche dei VIP Pack ai prezzi di 94 euro + prevendita.

La nostra intervista alla cantante

Nel 2016 avevamo anche intervistato la cantante proprio per parlare del suo ultimo lavoro e del suo rapporto con i fan e soprattutto quelli italiani! POTETE LEGGERE L’INTERVISTA QUI

Chi è Jojo

Originaria del Massachusetts, a soli 13 anni pubblica il singolo “Leave (get out)” che si posiziona direttamente al #1 della classifica americana e le permette di diventare la più giovane artista ad aver debuttato in prima posizione. La traccia è contenuta all’interno del suo primo e omonimo album pubblicato nel 2004 e certificato disco di platino con oltre quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo.