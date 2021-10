Jesy Nelson non parla più con le Little Mix: ecco perché!

Jesy Nelson ha lanciato la sua carriera solista con la canzone Boyz feat Nicki Minaj, ma sembra che si sia lasciata del tutto le Little Mix alla spalle. Anche dal punto di vista personale. La cantante ha infatti rilasciato una lunga intervista a Glamour UK nella quale ha parlato di cosa l’ha spinta a lasciare il gruppo nel 2020 e del percorso che ha fatto per ritrovare se stessa e la felicità.

Jesy Nelson parla del rapporto con le Little Mix:

In questo cammino purtroppo non ha incluso anche le sue ex compagne di avventura e Jesy Nelson ha confessato di non parlare più con le Little Mix: “Non ho parlato con le ragazze. È strano perché per così tanti anni siamo state vicine come sorelle, insieme a ogni ora del giorno per settimane, condividendo letti, risate, pianti per 24 ore al giorno, noi quattro insieme e poi… niente”.

Ad Agosto Leigh-Anne ha avuto due gemelli con il fidanzato calciatore Andre Gray. Cinque giorno dopo anche, Perrie, ed il fidanzato Alex Oxlade-Chamberlain, anche lui calciatore, hanno dato benvenuto ad un bimbo. La giornalista di Glamour ha chiesto a Jesy se ha avuto occasione di vedere i bambini: “No. Ho mandato qualche messaggio, ma questo è tutto. Non posso spiegarlo, è come se dovesse esserci questa distanza. Eravamo così vicine che non ci può essere qualcosa nel mezzo, deve esserci spazio e si spera… si spera che a un certo punto in futuro potremo ritrovarci tutte insieme. Sono mie sorelle in così tanti modi, ma per adesso non ci parliamo“.

Parlando di quando ha lasciato le Little Mix, invece: “Sapevano che era arrivato il momento che affrontassi quello che stavo vivendo e prendermi cura di me stessa” ha confessato Jesy.

Nei giorni scorsi è scoppiata sul web una polemica a causa di presunti DM mandati da Leigh-Anne nei quali diceva che Jesy Nelson avrebbe bloccato tutte le Little Mix; questa sarebbe la spiegazione del perché adesso tutte loro non seguono più la ex collega sui social.

Questo rumor non è stato confermato, ma sicuramente, visto le dichiarazioni di Jesy, sembra verosimile.