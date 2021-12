Little Mix: l’ultima performance insieme con Between Us

Le Little Mix si sono esibite con il loro brano Between Us estratto dall’omonimo album rilasciato a novembre. Between Us è una raccolta dei brani più popolari della girl band insieme a 5 brani inediti ma anche una canzone che parla di amicizia e parla di stare insieme anche quando la vita ha in serbo altro.

Una canzone che racconta proprio la separazione di Jade, Leigh Anne e Perrie che in un recente post su Instagram hanno annunciato che prenderanno strade diverse per un po’ di tempo, ma senza sciogliersi definitivamente.

In passate interviste avevano categoricamente smentito le voci sulla rottura della band e anche questo stop sembra non essere troppo lungo. O almeno ce lo auguriamo. Questa news arriva solo a circa un anno di distanza dall’addio alle LM da parte di Jesy Nelson che ha da poco intrapreso la carriera di solista (che però non sembra star decollando).

Qui vediamo la loro prima e probabilmente ultima esibizione con il brano Between Us. Le tre ragazze sono visibilmente commosse dopo 10 anni di carriera passati sempre insieme.

Ecco la performance con Between Us

Cosa ne pensate della decisione delle Little Mix di prendersi una pausa?