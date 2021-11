Little Mix: video, testo e traduzione di No

Le Little Mix hanno rilasciato il loro nuovo album Between Us. Una raccolta dei loro brani più popolari, insieme ad alcuni inediti tra cui No, che è stato scelto come il nuovo singolo per il lancio questo 12 novembre.

L’album, nato per celebrare i 10 anni della girl band, contiene tutti i loro più grandi successi. Compresi i loro singoli n°1 Wings, Black Magic, Shout Out To My Ex e Sweet Melody, insieme a hit come Touch, Move, Power, Salute e l’ultima Heartbreak Anthem.

Between Us conterrà anche cinque nuovi brani delle Little Mix, a cui il trio ha lavorato negli ultimi mesi, rendendo così ancora più attuale la raccolta delle loro super hit del decennio.

Non riesco a credere che siano 10 anni – afferma Perrie – Il tempo è volato, e quando uno guarda indietro, abbiamo fatto così tanto di cui andare orgogliose.

Testo di No delle Little Mix

Woke up feeling like the baddest bitch I’ve ever known

Feeling even stronger than I’ve ever felt before

Pushed me to the limit, now I’m in a different zone

Now you’re all alone, now you’re all aloneAnd I know that I was always scared to say it

And I fell into the games that you were playing

Yeah, I know it’s up to personal opinion

But you never seen me like this

Oh, now I know why I feel so amazing

Yeah, you mad, yeah, know you gonna hate it

Now I got the power and I claim it

So baby read my lipsI say no, no, no

I said yes too many times

Now it’s no, no, no

Told you “I’m no longer under your contro-o-ol”

No, I’m not the kind of girl I was before

Cannot go with me no more, no more

I say no, no, no

I said yes too many times

You should know, know, know

Told you “I’m no longer under your contro-o-ol”

See, I’m not the kind of girl I was before (Before)

Cannot go with me no more (No more), no more

I was sick of being a prisoner living under your thumb (Thumb)

So now what doesn’t kill me better hurry up and run (Run)

I like to try to dim it but I rise up like a phoenix

So when all is said and done (Done)

But you’re the only one (One)

And I know that I was always scared to say it

And I fell into the games that you were playing

Yeah, I know it’s up to personal opinion

But you never seen me like this

Oh, now I know why I feel so amazing (Yeah, yeah, yeah)

Yeah, you mad, yeah, know you gonna hate it

Now I got the power and I claim it

So baby read my lips

I say no, no, no

I said yes too many times

Now it’s no, no, no

Told you “I’m no longer under your contro-o-ol” (Oh-oh-oh-oh)

No, I’m not the kind of girl I was before (Before)

Cannot go with me no more (No more), no more (No more)

I say no, no, no

I said yes too many times (I said no, no)

You should know, know, know

Told you “I’m no longer under your contro-o-ol” (Under your control)

See, I’m not the kind of girl I was before (Before)

Cannot go with me no more (No more), no more (No more)

It’s a shame it had to end out this way (This way)

But better off at the end of the day (The day)

So let cut do its thing

‘Cause if you’re not proud within you’re never gonna win

So baby read my lips

I say no, no, no (Yeah, yeah, yeah)

I said yes too many times (I said no, no)

Now it’s no, no, no

Told you “I’m no longer under (Yeah) your contro-o-ol” (Your control, babe)

No, I’m not the kind of girl I was before (Before)

Cannot go with me no more, no more (No more, no more, no more)

I say no, no, no (Yeah, yeah, yeah)

I said yes too many times (I said no, no)

You should know, know, know (You should know)

Told you “I’m no longer under your (Yeah) contro-o-ol”

See, I’m not the kind of girl I was before (Before) (Girl I was before, no babe)

Cannot go with me no more, no more (No more)

I said no

Traduzione di No delle Little Mix

mi sono svegliata sentendomi la più grande stronza che conosco

mi sento ancora più forte di quanto non lo sia mai stata

mi sono spinta al limite, adesso sono in un posto diverso

adesso sei tutto solo, sei tutto solo

e so che sono sempre stata spaventata dal dirlo

e sono caduta nei giochi che facevi

si lo so che è un opinione personale

ma non mi hai mai vista così

woah, adesso so perché mi sento meravigliosa

si sei arrabbiato, so che lo odierai

adesso ho io il potere e lo pretendo

quindi baby leggi le mie labbra

ho detto no, no no

ho detto si troppe volte

adesso è no no no

ti ho detto non sono più sotto il tuo controllo

non sono la ragazza che ero prima

non posso più andare contro di me

ho detto no, no no

ho detto si troppe volte

adesso è no no no

ti ho detto non sono più sotto il tuo controllo

non sono la ragazza che ero prima

non posso più andare contro di me

ero stanca di essere una prigioniera, che viveva sotto di te

quindi quello che non mi uccide, meglio superarlo e scappare

ho cercato di andarci piano ma risorgo come una fenice

quindi quando è stato tutto detto e fatto

ma tu sei l’unico

e so che sono sempre stata spaventata dal dirlo

e sono caduta nei giochi che facevi

si lo so che è un opinione personale

ma non mi hai mai vista così

woah, adesso so perché mi sento meravigliosa

si sei arrabbiato, so che lo odierai

adesso ho io il potere e lo pretendo

quindi baby leggi le mie labbra

ho detto no, no no

ho detto si troppe volte

adesso è no no no

ti ho detto non sono più sotto il tuo controllo

non sono la ragazza che ero prima

non posso più andare contro di me

ho detto no, no no

ho detto si troppe volte

adesso è no no no

ti ho detto non sono più sotto il tuo controllo

non sono la ragazza che ero prima

non posso più andare contro di me

è un peccato finirla così

ma meglio così alla fine del giorno

ma lascia il karma fare le sue cose

perché se non sei giusta non vincerai mai

quindi baby leggi le mie labbra

ho detto no, no no

ho detto si troppe volte

adesso è no no no

ti ho detto non sono più sotto il tuo controllo

non sono la ragazza che ero prima

non posso più andare contro di me

ho detto no, no no

ho detto si troppe volte

adesso è no no no

ti ho detto non sono più sotto il tuo controllo

non sono la ragazza che ero prima

non posso più andare contro di me

Cosa ne pensate del nuovo album delle Little Mix, Between Us?