Little Mix festeggiano 10 anni della band con il disco Between Us

Oggi, 19 Agosto, le Little Mix festeggiano 10 anni dalla formazione della band.

Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall hanno annunciato che hanno deciso di celebrare questo speciale anniversario con un nuovo disco intitolato Between Us, che includerà le loro canzoni più famose e nuovi brani inediti. Non è ancora chiaro se le vecchie canzoni verranno registrate senza la voce di Jesy Nelson (che ha lasciato il gruppo a Dicembre 2020) oppure se manterranno la versione originale.

“Siamo molto emozionate per questo disco. Include i nostri più grandi successi e nuove canzoni che non vediamo l’ora di farvi ascoltare. Non potremo mai ringraziarvi abbastanza per il sostegno in questi 10 anni… questo disco è per ognuno di voi che ha ascoltato la nostra musica, portato un disco o una canzone nel proprio cuore e venuto ad un concerto. Non pubblicheremo questo disco senza di voi. #10YearsOfLittleMix” hanno scritto le Little Mix in una serie di post su Instagram.

Il nuovo disco delle Little Mix:

Le tre artiste hanno pubblicato un video nel quale hanno ringraziato i fan per il sostegno che hanno dato alle Little Mix in questi 10 lunghi anni e hanno confermato quali canzoni faranno parte del disco. Between Us uscirà il 12 Novembre e includerà 18 canzoni edite e 5 inedite. L’album è già disponibile in pre-ordine.

Tracklist di Between Us: