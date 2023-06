Leigh-Anne: il primo singolo solista Don’t say love dopo il successo con le Little Mix

Oggi, venerdì 16 giugno, Leigh-Anne pubblica il singolo attesissimo singolo di debutto Don’t Say Love.

Come primo assaggio della rinascita di Leigh-Anne come artista solista, Don’t Say Love vede la cantante mostrarci un lato di sé stessa che è finalmente pronta a condividere.

Parlando del brano, Leigh-Anne afferma: “Don’t Say Love riguarda il non cercare più convalide esterne e riconquistare la fiducia e il senso di sé in un mondo in cui spesso mi sentivo incompresa e inascoltata. Questo video è una rappresentazione visiva di me che trovo la mia voce. Sono entusiasta di continuare a farlo con il mio primo amore, la musica”.

Diretto da Emil Nava, il video musicale segue l’affascinante viaggio di Leigh-Anne. Navigando per le strade vibranti, ci porta nella sua lotta interiore in cui oscilla tra realtà e fantasia, esplorando le complessità dell’amore.

Man mano che ogni scena si svolge, la ricerca di Leigh-Anne per ritrovare se stessa diventa più importante.

Il video inizia con la cantante che indossa una maschera legata ai suoi capelli intrecciati e culmina in un momento potente, che rappresenta la fine di un vecchio capitolo e l’alba di questa sua nuova era, segnando la rinascita come artista solista.

Guarda qui il video di Don’t say love

Crescendo Leigh-Anne Pinnock aveva una visione da popstar. Nel 2011 si sono formate le Little Mix. Il resto di quel viaggio è storia.

11 anni dopo, le Little Mix sono uno dei gruppi femminili di più successo di tutti i tempi, nonché uno degli act con più vendite nel Regno Unito, con oltre 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 6 album di platino nel Regno Unito e oltre 15 miliardi di stream.

Potrebbe interessarti anche:

Ecco quando la cantante ha firmato il suo contratto da solista