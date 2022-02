Leigh-Anne Pinnock delle Little Mix firma il primo contratto da solista!

Leigh-Anne Pinnock avrebbe firmato il suo primo contratto da solista! La cantante delle Little Mix avrebbe, infatti, firmato con la Warner Records per cominciare a lavorare al suo primo album.

Dopo che le tre ragazze avevano annunciato di volersi prendere una pausa dopo 10 anni di carriera, i fan hanno subito immaginato che per loro potesse esserci una carriera da soliste e Leigh-Anne sembra la prima ad aver fatto questo passo. La novità è stata annunciata da PopCrave ma anche la stessa cantante ha confermato con un post di essere entrata a far parte della famiglia Warner.

La pausa delle Little Mix

Lo scorso anno, in contemporanea con il lancio del loro Greatest Hits Between Us, Perrie, Jade e la stessa Leigh Anne hanno annunciato che si sarebbero prese una pausa dopo 10 anni di intenso lavoro. Per loro non sarebbe stato un addio perché le tre oltre ad essere molto legate alle LM sono anche grandi amiche. Non è da escludere che dopo qualche anno senza album potremmo rivederle nuovamente insieme.

La nascita dei suoi gemelli

Il 2021 è stato un anno grandioso per Leigh-Anne che ha dato alla luce anche due gemelli, avuti insieme al compagno e futuro marito Andre Gray.

Cosa ne pensate della carriera solista di Leigh-Anne Pinnock delle Little Mix?