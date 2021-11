Abbiamo ascoltato in anteprima Between Us delle Little Mix: recensione

Between Us è l’album per celebrare i 10 delle Little Mix. Una milestone di un certo livello per la girl band inglese che dalla partecipazione a X Factor ha fatto tantissima strada, fino a scalare le classifiche di mezza europa e conquistando record su record.

Una celebrazione dei loro anni insieme e il primo album senza l’ormai ex componente Jesy Nelson, che ha virato sulla carriera da solista. Noi di Gingergeneration.it abbiamo potuto ascoltare l’album in anteprima e vi diamo la nostra onesta opinione!

La recensione

Questo Greatest Hits contiene un totale di 26 brani e 5 nuove tracce mai contenute in nessun altro dei loro album. Si tratta di una pratica molto comune quando si lanciano queste tipologie di raccolte, anche un modo per ringraziare i fan e regalare loro nuova musica. Alcuni li conosciamo già come Love (Sweet Love) e Kiss My Oh-oh la loro collaborazione con l’artista Anne Marie. Brani che abbiamo ascoltato e riascoltato e che abbiamo imparato ad amare negli ultimi mesi, anche se non si annoverano tra i più memorabili.

La nostra attenzione è caduta immediatamente su No, prossimo singolo in arrivo il giorno di rilascio dell’album. Si tratta di un brano molto ritmato in perfetto stile Little Mix che ci fa scatenare e ci regala quella dose di female power di cui abbiamo bisogno più che mai in questo momento.

La vera nota dolente di questi brani inediti è la canzone che dà il titolo all’album. Between Us che si appresta a essere la classica ballad romantica, fatica però a decollare. In parte per delle lyrics non proprio originalissime, dall’altro per una melodia che non riesce a imporsi nella mente. Sicuramente non è la classica ballad commerciale ma stenta comunque a far parte dei brani wow a cui le LM ci hanno abituato (vedi Secret Love Song per esempio).

Per quanto riguarda Cut You Off in molti hanno ipotizzato possa trattarsi di un brano in qualche modo dedicato all’ex amica e componente Jesy. Il brano lascia a libere interpretazioni perché non parla di qualcosa di specifico successo tra di loro, ma potrebbe facilmente parlare proprio della loro rottura.

Trash possiamo definirla come una canzone carina. Una di quelle da ultime posizioni in un album (infatti è la penultima traccia) che può diventare la vostra canzone preferita o essere facilmente rilegata come la “canzone che mi ricordo che esiste solo quando parte la riproduzione casuale”

Il resto dei brani, racchiude perfettamente l’essenza delle Little Mix e la loro crescita e carriera in questi 10 anni. Ci sono tutti i singoli di maggior successo di cui, onestamente, non potevamo fare a meno. Molto bella la scelta anche di fare diverse versioni del disco, anche in vinile, con delle grafiche davvero di impatto che diventano un vero e proprio pezzo da collezione.

Siete curiosi di ascoltare il nuovo album delle Little Mix, Between Us?