Amici 21 – il prossimo pomeridiano in onda di lunedì: ecco perché

La nuova puntata di Amici 21, già registrata giovedì, andrà in onda eccezionalmente lunedì 11 ottobre alle 14:45 su Canale 5.

Ecco il motivo di questo cambio di programma che come avrete intuito è legato alla Nations League, trasmessa domani su Rai 1 nella stessa fascia oraria del pomeridiano del talent show.

La spiegazione è arrivata mediante un comunicato diramato da Mediaset. Nella stessa nota stampa viene confermato inoltre che Amici verrà trasmesso regolarmente di domenica, dalla domenica successiva, 17 ottobre.

La partecipazione della Nazionale Azzurra di calcio alla Finale per il terzo e quarto posto di Nation League – prevista domenica alle ore 15.00 in diretta tv – suggerisce di non costringere il pubblico a dover scegliere tra il match dell’Italia e due programmi molto seguiti come “Amici” e “Verissimo”.

Varia quindi la programmazione pomeridiana di Canale 5 di domenica 10 ottobre 2021.

La puntata di “Amici” prevista domenica andrà in onda lunedì 11 ottobre sostituendo eccezionalmente “Uomini e donne”. L’edizione domenicale del programma riprenderà il 17 ottobre.

“Verissimo” invece andrà regolarmente in onda sabato 9 per poi riprendere come d’abitudine sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Il pomeriggio di Canale 5 di domenica 10 ottobre varierà quindi programmazione con la successione di tre nuovi episodi delle soap-opera attualmente in palinsesto (‘Beautiful’, ‘Una vita’, ‘Love is in the air’) che saranno seguite dal tv-movie “Inga Lindstrom – Nella tua vita”.