Le Little Mix si sciolgono dopo il dissing con Jesy Nelson?

Il trio delle Little Mix sarebbe prossimo alla separazione, è quanto riferiscono fonti provenienti dall’industria musicale come riportato da The Sun.

Jade Thirlwall, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock, starebbero negoziando per avviare le rispettive carriere soliste, prendendo accordi con dei nuovi management.

L’intenzione non sarebbe quella di sciogliere la band, ma come è successo per gli One Direction questo potrebbe ugualmente significare la fine del gruppo. In effetti, le ragazze difficilmente potrebbero riuscire a percorrere carriere individuali e collettive al tempo stesso.

La neo mamma Leigh-Anne, oltretutto, è impegnata nel suo ruolo da attrice nel film Boxing Day. Perrie, che ha partorito in agosto, è proiettata a lanciare una propria compagnia nelle prossime settimane.

Little Mix will announce they are breaking up next month https://t.co/8uvK38r3Hm — The Sun (@TheSun) October 17, 2021

I rumors sulla scissione delle Little Mix arriva dopo l’addio di Jesy Nelson alla band, avvenuto lo scorso dicembre. Un abbandono traumatico visto che l’artista ha lasciato le compagne comunicandoglielo mediante i suoi legali.

Jesy Nelson ha lanciato la sua carriera solista con la canzone Boyz feat Nicki Minaj, ma sembra che si sia lasciata del tutto le Little Mix alla spalle. Anche dal punto di vista personale. La cantante ha infatti rilasciato una lunga intervista a Glamour UK nella quale ha parlato di cosa l’ha spinta ad abbandonare il gruppo nel 2020 e del percorso che ha fatto per ritrovare se stessa e la felicità.

Nei giorni scorsi è scoppiata sul web una polemica a causa di presunti DM mandati da Leigh-Anne nei quali diceva che Jesy Nelson avrebbe bloccato tutte le Little Mix; questa sarebbe la spiegazione del perché adesso tutte loro non seguono più la ex collega sui social. Leigh ha accusato anche l’ex Little Mix di blackfishing per il look adottato da solista.

Un’accusa a cui la stessa Nicki Minaj ha replicato online per difendere Jesy, definendola un atto di bullismo.