Le Little Mix si prendono una pausa (ma non si separano)

Una pausa meritata, come loro stesse la definiscono dopo 10 anni di carriera senza sosta. Ad annunciarlo sono state le Little Mix che, hanno comunicato ai fan che dopo il loro tour nel 2022 per un po’ non le vedremo più insieme.

Perrie, Leigh-Anne e Jade vogliono lavorare ad altri progetti e concentrarsi su altro. Non si tratta però di una rottura, assicurano le tre migliori amiche. Si tratta solo di una pausa momentanea che però non ci fa sapere quando potremmo ascoltare nuovamente musica delle LM.

I rumors degli ultimi mesi parlavano di una possibile rottura per le tre ragazze che però era stata prontamente smentita. Ma questa news mette comunque un po’ in allarme i fan, visto che le band non hanno mai molto fortuna. Saranno le LM un’eccezione? Noi ovviamente speriamo di sì.

Allo stesso tempo sembra anche normale e fisiologico che vogliano prendersi un attimo di respiro. Perrie e Leigh-Anne sono da poco diventate madri, quest’ultima di due gemelli, ed è comprensibile che vogliano anche prendersi un po’ di tempo per la famiglia. Jade dal canto suo ha già in ballo da tempo diversi progetti, come la sua collezione di makeup con Beauty Bay e la capsule collection di abbigliamento con Skinnydip London. Chissà se oltre ad alcuni side project decideranno anche di dedicarsi alla carriera da soliste, come ha già fatto l’ormai ex membro Jesy.

Da poco hanno rilasciato il loro Greatest Hits dal titolo Between Us. Proprio per celebrare i loro 10 anni insieme.

Cosa ne pensate di questa novità riguardante le Little Mix?