Per essere uno di quelli attori che non desidera che la sua vita privata sia di dominio pubblico, Jacob Elordi è molto spesso protagonista delle home pagine dei siti di gossip. Dopo le relazioni con Joey King e Zendaya, infatti, pare che l’attore di The Kissing Booth abbia una nuova ragazza: Kaia Gerber.

L’attore e la modella sono stati avvistati insieme in diverse occasioni nei giorni scorsi e nelle ultime ore, sia paparazzi che fan, li hanno visti mano nella mano a New York. Questa notizia ha sorpreso tutti, soprattutto perché il mondo era ancora convinto che Jacob Elordi uscisse ancora con la collega di Euphoria, relazione, tra l’altro, confermata da numerose prove fotografiche, ma mai dai diretti interessati.

Jacob Elordi is receiving backlash after he was seen holding hands with Kaia Gerber, causing confusion since he was last linked with Zendaya pic.twitter.com/NZjSFOnpty — IG: @expsingshadycelebs (@shadycelebsig) September 7, 2020

E’ finita tra Jacob Elordi e Zendaya?

Oltre al fatto che lui se ne vada in giro per le strade di New York mano nella mano con un’altra, ci sono diverse prove del fatto che la riservatissima relazione tra Jacob Elordi e Zendaya si giusta al capolinea. La prima riguarda proprio uno degli avvistamenti con la nuova fiamma Kaia Gerber; l’attore e la modella, infatti, sono stati avvistati a cena insieme proprio il giorno del compleanno di Zendaya.

I due attori di Euphoria si sono conosciuti sul set più di un anno fa e sono diventati molto amici; diverse fonti hanno riportato che dopo la fine delle riprese la loro relazione, però, si è trasformata in una storia d’amore e che sembrava essere molto seria. Jacob ha conosciuto la famiglia di Zendaya e hanno fatto la prima parte della quarantena insieme. Qualcosa poi deve essere successo perché l’attore è tornato in Australia e poi ci ha colti tutti di sorpresa uscendo con Kaia.

I due attori dovranno tonare molto presto a lavorare insieme sul set di Euphoria e speriamo che le cose non siano troppo imbarazzanti… come è stato sul set di The Kissing Booth 2 con l’altra ex di Jacob Elordi, Joey King.

La storia con Kaia Gerber:

Ancora non sappia se la relazione con la figlia di Cindy Crawford sia seria oppure no, ma quello che è certo è che i due stanno passando tanto tempo insieme. Dopo la pubblicazione delle prime foto, delle fonti vicine alle due star avevano confessato che Kaia Gerber e Jacob Elordi hanno tanti amici comuni e che si divertivano a passare del tempo insieme; inizialmente non stavano insieme, ma flirtavano molto. Negli ultimi giorni, però, pare che le cose siano cambiate.