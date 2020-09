Chi è Denis Dosio: l’influencer del Grande Fratello Vip 5

Oggi è stato finalmente presentato da Tv Sorrisi e Canzoni il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda su Canale 5 a settembre. Tra i concorrenti c’è anche Denis Dosio, web star nota anche in televisione per essere stato più volte ospite da Barbara d’Urso nel programma Pomeriggio 5.

Il Grande Fratello 5 partirà su Canale 5 lunedì 14 settembre. Avrà un doppio appuntamento settimanale: sarà trasmesso ogni lunedì e venerdì. Alla conduzione è stato confermato Alfonso Signorini e opinionisti del reality show saranno Pupo e Antonella Elia.

Chi è Denis Dosio?

Denis Dosio è un giovane influencer molto amato dal pubblico femminile. Il suo successo inizia su Youtube anche grazie alla sua amicizia con Luca Vittozzi, un volto noto del docu-reality di Rai 2, Il Collegio. Basta fare una ricerca su Instagram con l’hashtag #IlCollegio per scoprire che il nome di Denis è legato in qualche modo al programma narrato da Giancarlo Magalli.

Grazie alla pagina Chiecosa scopriamo che Denis Dosio nasce nel 2001 a Forlì ma ha origini brasiliane. Studente di Ragioneria all’ITC Carlo Matteucci, inizia ad essere notato dal pubblico femminile grazie al suo canale che porta il suo nome. Qui il ragazzo racconta aneddoti e storie della sua vita quotidiana.

Denis è anche un cantante e un attore, è infatti possibile trovare in rete un suo vecchio profilo su un sito di casting dove aveva circa 15 anni!

A luglio dello scorso anno è stato ospite del programma Realiti di Rai 2 dove ha spiegato tutti i segreti della sua notorietà. Denis ha raccontato, inoltre, che quello di fare il cantante è sempre stato un suo sogno.

Denis Dosio, il 30 luglio dell’estate 2020, ha pubblicato il suo secondo singolo, il brano dal titolo Fatti a regola d’arte. Il primo singolo in assoluto è stato il brano Non mi tocchi, uscito a gennaio di quest’anno.