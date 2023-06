Challengers: tutto sul film di Luca Guadagnino con Zendaya

Dopo Bones and All Luca Guadagnino si prepara a tornare al cinema con Challengers, dramma sentimentale e sportivo in cui vedremo Zendaya come protagonista nei panni di una campionessa di tennis divisa tra due uomini.

Il trailer di Challengers

Di che cosa parla il film

Tashi Duncan (Zendaya – Euphoria) è un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist – West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor – The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Il cast di Challengers

Diretto da Luca Guadagnino Challengers vede come protagonisti Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor.

Quando esce Challengers al cinema

Il film uscirà nelle sale a partire da settembre distribuito da Warner Bros. Pictures.

