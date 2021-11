Euphoria 2: trailer e data d’uscita della serie con Zendaya

Euphoria sta per tornare con una nuova stagione. Poche ore fa è stato annunciato che Euphoria 2 debutterà su Sky e NOW TV con 8 episodi a partire da gennaio. Protagonista indiscussa della serie è ovviamente lei Zendaya, che abbiamo visto recentemente in Malcolm & Marie e Dune e che vedremo presto nei cinema in Spider-Man: No Way Home.

Non vedete l’ora? Le news non sono ancora finite perché oltre all’annuncio dei nuovi episodi c’è anche un teaser con scene inedite. Lo potete vedere qui in basso.

Accompagnato dal classico della canzone americana, Call Me Irresponsible vede prima Rue ballare e cantare in casa. Una scena che cambia ben presto tono introducendo colpi di scena che renderanno questa seconda stagione un vero e proprio evento.

Ma quando esce Euphoria 2 di preciso?

La serie debutterà il 10 gennaio su Sky e NOW TV, in contemporanea con la messa in onda americana.

Il cast e i realizzatori della serie

La serie vedrà ancora una volta protagonista Zendaya. Insieme a lei anche Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

I produttori esecutivi sono Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin. I co-produttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez. Kenneth Yu figura tra i produttori.

Euphoria è scritta e creata da Sam Levinson che è anche produttore esecutivo. La serie è realizzata con A24 ed è a sua volta basata sull’omonimo prodotto israeliano realizzato da Ron Leshem e Daphna Levin.