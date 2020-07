The Kissing Booth 3: arriverà nel 2021, ecco il primo trailer

Avete già visto The Kissing Booth 2? Allora sarete felici di sapere che la storia di Elle e Noah non finisce qui. Come riportato da EW pare proprio che ci sarà un terzo episodio che uscirà nei primi mesi del 2021. La produzione di quest’ultimo film è avvenuta insieme a quella del secondo, esattamente come è successo per la saga di All the Boys.

Stando a quanto dichiarato, nel terzo film dovremmo rivedere tutti gli attori della saga che già conosciamo. Per ora non sono previste new entry.





Il film è stato annunciato nel corso di un evento speciale in diretta a cui ha partecipato tutto il cast di The Kissing Booth.

Guarda il video dell’evento speciale con tutto il cast

The Kissing Booth 2 Cast Have BIG Surprises | #TKBFanFest | Netflix

Watch this video on YouTube

Queste le parole di Joey King:

È vero. Ragazzi, voglio solo ringraziare i fan per il loro eccezionale supporto e l’amore che ci hanno mostrato e l’incredibile franchise. Dal primo film al secondo uscito venerdì. Voglio dire, l’esplosione d’amore è stata così reale. Ed grazie a tutti che questo è stato possibile, davvero.

Non sappiamo ancora quale sarà la trama di The Kissing Booth 3. Ma il piccolo teaser che è stato rilasciato può aiutare a farci una prima idea. Nella clip vediamo le coppie Noah-Elle e Lee-Rachel in piscina (che siano in vacanza).

Guarda la prima clip in anteprima del film

The Kissing Booth 3 Exclusive Sneak Peek | Netflix

Watch this video on YouTube

Elle riceve una chiamata da Harvard, ma la rifiuta. Dopodiché cerca di prendere da pare Noah con una scusa.

Se avete già visto il secondo film saprete infatti che la protagonista è stata ammessa sia a Berkeley che a Harvard. È chiaro che la sua scelta non influenzerà solo la sua personale carriera, ma anche il futuro della sua relazione con Noah.