The Kissing Booth 2: Joey King e Taylor Zakhar Perez stanno insieme?

In The Kissing Booth 2 l’adorabile Marco fa mettere ad Elle in discussione il suo amore per Noah, ma è possibile che la realtà abbia imitato la finzione ancora una volta?! I fan del film Netflix, infatti, sono convinti che Joey King e Taylor Zakhar Perez abbiamo una relazione. E le foto che stanno pubblicando su Instagram sembrano perorare questa causa.

Sicuramente vi ricorderete che l’attrice 21enne è stata fidanzata per diverso tempo con la sua altra co-star di TKB, ovvero Jacob Elordi, ma si sono lasciati ormai da diverso tempo e lui ora è fidanzato con la sua collega di Euphoria Zendaya.

Il presunto amore tra Joey King e Taylor Zakhar Perez:

Le voci di una presunta relazione tra Joey King e Taylor Zakhar Perez sono nate dopo che i fan hanno visto come i due attori interagiscono su social; una dei primi indizi è stata la foto, e soprattutto la dedica, pubblicata dall’attore che interpreta Marco su IG per il 21esimo compleanno di Joey.

“Buon compleanno @joeyking. In tutta onestà potrei scrivere di questa donna tutto il giorno. Lei è la ragione per cui sono entrato nella famiglia di KB2, mi ha dato il benvenuto con le braccia aperte ed amore, mi ha sostenuto, mi ha incoraggiato, mi ha fatto ridere (me la sono fatta addosso per le risate), mi ha ispirato ad essere un attore migliore, ha condiviso la sua famiglia con me, E LA LISTA VA AVANTI. Sarò grato per te per sempre” ha scritto l’attore acconto ad una foto di loro due in spiaggia. Joey ha commentato il post dicendo: “Non riesco ad immaginare la mia vita senza di te. Ti voglio bene T”.

Dopo questo post la ship è ufficialmente iniziata e Joey King e Taylor Zakhar Perez hanno continuato a regalarci momenti adorabili. Lo scorso weekend, infatti, i due hanno fatto un road trip insieme a degli amici ed hanno postato tantissime foto insieme nelle stories di Instagram. Per rassicurare i fan, Taylor ha confermato che tutti nel loro gruppi erano risultati negativi al Covid-19.

I fan suoi social sono immediatamente impazziti, sperando che i due siano qualcosa di più di buoni amici. Ora non ci resta che aspettare e vedere se i due confermeranno o negheranno la loro relazione, ma per ora ci accontentiamo di queste foto dolcissime. E nel frattempo vi ricordiamo che The Kissing Booth 3 arriverà su Netflix nel 2021 (guarda QUI il trailer)!

So @JoeyKing and Taylor Zakhar Perez went on a road trip together…

👀👀👀 pic.twitter.com/v6Locg1Tp6 — Just Your Lame Girl (@justyolamegirl) August 2, 2020

i hate shipping people but TAYLOR ZAKHAR PEREZ AND JOEY KING ARE LIKE SOULMATES — annalisa ᵇˡᵐ (@annalisagracee_) August 2, 2020

A cute @JoeyKing and Taylor Zakhar Perez’s picture :D!! pic.twitter.com/fGr2Y6kK8L — Just Your Lame Girl (@justyolamegirl) August 3, 2020