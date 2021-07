The Kissing Booth 3: Primo trailer del film

Stiamo per vivere l’ultima estate con Elle, Lee e Noah in The Kissing Booth 3. Netflix ha rilasciato il primo trailer dell’ultimo capitolo della trilogia estiva con protagonisti Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney che arriverà sulla piattaforma l’11 Agosto.

Nel trailer vediamo il gruppo di amici trascorrere l’ultima estate prima dell’università nella casa sulla spiaggia dei fratelli. Elle e Lee ritrovano una Beach Bucket List, ovvero una lista di cose che i due migliori amici avevano deciso di fare prima di andare al college. Nel frattempo, però, il personaggio di Joey King sta ancora decidendo quale sia la scelta migliore per il suo futuro e con chi vuole condividerlo.

Ecco il trailer di The Kissing Booth 3:

Trama:

È l’estate che precede l’inizio del college ed Elle si trova ad affrontare la decisione più difficile della sua vita: trasferirsi dall’altra parte del paese con il ragazzo dei suoi sogni Noah o mantenere l’eterna promessa di andare all’università con il suo migliore amico Lee. Quale cuore spezzerà?

Cast:

Nel cast di The Kissing Booth 3 ritroviamo i protagonisti Joey King (Elle), Jacob Elordi (Noah) e Joel Courtney (Lee), insieme a Taylor Zakhar Perez (Marco), Maisie Richardson-Sellers (Chloe), Meganne Young (Rachel) e Molly Ringwald (Mrs. Flynn).

Quando esce?

The Kissing Both 3 arriverà su Netflix in tutti i Paesi nel quale è attivo il servizio dall’11 Agosto 2021.

Foto: