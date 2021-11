Tom Holland e Zendaya stanno insieme: l’attore lo conferma in un’intervista

Noi tutti lo sapevamo già anche se i diretti interessati, Tom Holland e Zendaya, non avevamo mai pronunciato una sola parola a riguardo. Tuttavia, all’alba dell’uscita di Spider-Man: No Way Home arriva la conferma ufficiale: i due sono una coppia.

A dirlo è stato proprio lui, Tom Holland, nel corso di un’intervista a GQ spiegando anche per quale motivazione né lui né Zendaya avevamo mai detto nulla a riguardo.

Il motivo è ovviamente legato alla privacy. “Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più davvero sotto il nostro controllo”, ha detto Tom Holland, che proseguito dicendo “Sono sempre stato irremovibile nel mantenere privata la mia vita privata perché condivido così tanto della mia vita con il mondo.”

Per questo motivo quando l’indiscrezione della relazione è venuta a galla entrambi si sono sentiti “derubati”, per riprendere le parole dello stesso attore il quale specifica anche che voler mantenere la privacy sulla propria sfera intima non equivale non essere pronti a parlarne.

“Semplicemente non volevamo” ha detto. Spiegando anche che non avrebbe potuto rivelare molto altro dal momento che Zendaya non era lì con lui.

Queste le sue parole:

Non è una conversazione che posso portare avanti senza di lei. La rispetto troppo per parlarne… Questa non è la mia storia. È la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a parlarne insieme.

Non sappiamo quando i due si siano ufficialmente legati sentimentalmente ma, almeno da quello che possiamo vedere dai social, i due sembrano essere legati da un amore e da un rispetto profondo.

Non vediamo l’ora di rivederli insieme sul grande schermo in Spider-Man: No Way Home. Vi ricordiamo che il film uscirà nei cinema a partire dal 15 dicembre.