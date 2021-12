Euphoria 2: Trailer ufficiale, cast e data di uscita

Forse non ci sarà il cameo di Tom Holland, ma abbiamo comunque una super hype per l’arrivo di Euphoria 2. E’ stato rilasciato oggi il trailer ufficiale della seconda, attesissima stagione della serie di culto firmata Sam Levinson con la vincitrice dell’Emmy Award Zendaya.

Guarda il trailer di Euphoria 2:

La nuova serie:

Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la forza di resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla dipendenza.

In otto episodi prodotti, scritti e diretti da Sam Levinson, la nuova stagione di Euphoria vedrà il ritorno di Zendaya, dell’amato cast della prima stagione e degli episodi speciali e diversi nuovi ingressi. Nel cast dei nuovi episodi Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

Come vedere Euphoria 2:

I nuovi episodi sono attesi su Sky e NOW in contemporanea con gli U.S. dal 10 gennaio, quando il primo episodio in lingua originale sottotitolato sarà disponibile a partire dalle 3.00 del mattino su Sky Atlantic, on demand su Sky e in streaming su NOW. Il 17 settembre partirà invece la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic (e in streaming su NOW).