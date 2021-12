Tom Holland vuole fare un cameo in Euphoria con Zendaya

Vedremo presto nostro amichevole Spider-Man di quartiere in Euphoria?! Pare infatti che Tom Holland desideri tantissimo fare un cameo nella serie tv della sua adorata Zendaya. Mentre Spider-Man: No Way Home sta distruggendo record al box office, l’attore britannico, infatti, vorrebbe fare il suo debutto sul piccolo schermo, proprio nella serie della HBO.

Durante un’intervista con IMDB lo stesso Tom Holland ha scherzato: “Ascolta, mi sto offrendo per questa cosa da tanto tempo e non è ancora successo e sono molto dispiaciuto. Penso di aver visitato il set di Euphoria almeno 30 volte quest’anno. Voglio essere in Euphoria“.

“Lo so!” ha risposto Zendaya, “Fammi parlare con un po’ di persone. HBO! Chiamiamoli“. In ogni caso ci sarebbe piaciuto essere sul set per vedere di persona l’incontro di Tom con l’ex della sua MJ, ovvero Jacob Elordi.

Guarda l’intervista di Tom Holland e Zendaya in cui parlano di Euphoria:

Quando arriverà Euphoria 2:

L’attesissima seconda stagione Euphoria, creata, scritta e diretta da Sam Levinson, arriverà con otto episodi su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 gennaio, in contemporanea con la messa in onda di HBO. Nel cast dei nuovi episodi troviamo Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la speranza mentre prova a resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla dipendenza.