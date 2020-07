Il docu-reality più amato dai giovanissimi sta per tornare su Rai 2. Per questo motivo, c’è grande interesse per le riprese in corso e la messa in onda de Il Collegio 5 che verrà trasmesso dal 27 ottobre sulla seconda rete Rai.





Come sappiamo, il viaggio nel tempo con il docu-reality ci porterà questa volta nel 1992 e quasi sicuramente (nel senso che manca solo la conferma ufficiale) la nuova collocazione è ad Anagni (in provincia di Frosinone) al Convitto Regina Margherita. Da quello che si vede nel video e nelle immagini diffuse online, i ragazzi e le ragazze sono entrati separatamente.

Restano, però, molte le incognite su questa edizione. Non conosciamo, infatti, il cast del personale completo che quest’anno prevede anche un misterioso bidello oltre al corpo docente e al Preside. Questa figura potrebbe aver sostituito uno dei sorveglianti, ma non è da escludere che avremo due bidelli (di cui una è molto probabilmente la stessa Lucia Gravante). C’è curiosità anche riguardo le nuove divise che secondo alcune indiscrezioni sarebbero verdi, secondo altre rimarrebbero blu ma con un gilet per i ragazzi.

Si tratterà senza dubbio di un’edizione diversa dalle altre, date le misure di sicurezza che dovranno essere rigorosamente messe a punto a causa dell’emergenza sanitaria.

E infine i nuovi alunni. Quest’anno sarà più difficile per la produzione de Il Collegio non far trapelare informazioni prima dell’inizio della trasmissione.

Questo anche per quanto riguarda l’aspetto più importante: i collegiali. Negli ultimi giorni, infatti, hanno cominciato a circolare su Instagram i nomi dei possibili studenti di questa edizione. Tra questi c’è quello di Luna e quello di Sophie.