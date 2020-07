Il Collegio 5: le riprese del docu-reality sono già iniziate? (VIDEO)

Cresce l’attesa per la nuova edizione de Il Collegio. Dopo l’annuncio ufficiale dell’avvio dei casting, avvenuto soltanto il mese scorso, secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web sembrerebbe che le riprese siano già iniziate.





Un ragazzo ha diffuso ieri su TikTok un video che sembrerebbe riprendere l’ingresso dei nuovi alunni nel convitto. Nel filmato, si vede un gruppo di giovani che viene accompagnato dai loro genitori al cancello della struttura e che viene accolto dai due sorveglianti.

E da quanto si può vedere non si tratta certamente del Convitto Celana di Caprino Bergamasco, come per le precedenti edizioni, ma di una struttura completamente diversa. Tra l’altro, il video è in accordo con le voci che volevano le nuove riprese in Lazio, per ragioni evidentemente legate all’emergenza sanitaria ancora in corso.

Ecco il video in cui i nuovi alunni sembrano entrare nella struttura de Il Collegio 5 che questa volta sarebbe una vera scuola e non un collegio in disuso (più precisamente si tratterebbe del Convitto Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone).

IL COLLEGIO 5 (Riprese)

Precisiamo che non possiamo avere la certezza assoluta sull’autenticità del video, speriamo di avere presto qualche rivelazione da parte della Sorvegliante. Intanto, restano ancora aperti i casting per i nuovi insegnanti del docu-reality.

Tra le varie discipline troviamo ancora una volta l’informatica, materia che venne introdotta proprio a partire dagli anni ’80. Probabile, dunque, che Il Collegio 5 verrà ambientato nel 1983, in modo da mantenere una continuità con la precedente edizione. Ecco come partecipare al programma in qualità d’insegnante:

“Insegnare è la tua missione? Rispetto delle regole e disciplina sono indispensabili all’interno della tua classe? Il Collegio 5 cerca insegnanti di storia e geografia, inglese, musica, informatica, canto ed educazione motoria. E anche un bidello”. Compila il form!