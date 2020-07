Il Collegio 5 e COVID-19: quali misure di sicurezza?

View this post on Instagram

Sono iniziate le riprese del Collegio 5. La location é cambiata: non sarà più il Collegio Convitto Celana, ma un convitto vicino Frosinone. Da queste riprese si può intravedere un nuovo sorvegliante e non più Piero Maggió come nei collegi 3 e 4, mentre la sorvegliante Lucia Gravante é confermata per la 5a edizione di fila del programma di RAI 2. Le riprese del Collegio 5 termineranno il 14 agosto 2020 e la prima puntata delle 6 previste dovrebbe andare in onda martedì 20 o 27 ottobre alle 21:20 su RAI 2. Il Collegio 5 sarà ambientato nel 1983. Il preside non si sa se sarà confermato, ma probabilmente si. E voi siete curiosi di vedere la nuova edizione del Collegio?