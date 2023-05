Il Collegio 8: i casting sono aperti, ecco come partecipare

I casting de Il Collegio 8 sono aperti. Ecco come partecipare alla prossima edizione del docu reality che andrà in onda su Rai Due il prossimo autunno.

Tutti i requisiti sono sul sito di Banijay Italia, l’unico portale dove è possibile effettuare l’iscrizione per i ragazzi che vogliono far parte della trasmissione.

“Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Se ha dai 14 anni compiuti ai 17 anni compiuti al massimo da 6 mesi, iscrivilo alle selezioni per Il Collegio!”

Casting Il Collegio 8, come partecipare

Per iscriversi è necessario avere dai 14 ai 17 anni, in questo secondo caso compiuti al massimo da sei mesi, e compilare il form che trovi qui.

È molto importante ai fini del corretto invio della candidatura che questa sia fatta ad opera di un genitore o di un tutore che dovrà inserire dati completi e veritieri.

Fondamentale è poi l’invio di due foto, una a mezzo busto ed una a figura intera, che è possibile scattare anche col cellulare, purché senza effetti.

L’iscrizione al Collegio si paga?

Come ogni anno vi ricordiamo di affidarvi sempre e solo al sito di Banijay Italia che assicura che la partecipazione a Il Collegio 8, come per le precedenti edizioni, è assolutamente gratuita.

“È necessario pagare per fare i casting? Assolutamente NO! BANIJAY ITALIA non si avvale di nessun intermediario (es agenzie, enti o altro…) per ricevere le candidature ed effettuare la selezione dei candidati. Banijay Italia è l’unica società titolata a fare i casting del programma e l’unico modo per candidarsi è compilare il form d’iscrizione sul nostro sito”.