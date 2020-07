The Umbrella Academy 2: Ellen Page svela qualche anticipazione!

Mancano ormai pochi giorni all’uscita dei nuovi episodi di The Umbrella Academy 2 (guarda il trailer qui). Dalla trama sappiamo che i fratelli Hargreeves dovranno affrontare nuovi pericoli e salvare il mondo da un’altra apocalisse. Ellen Page che nella serie interpreta Vanya ha svelato qualche piccola anticipazione!

Ci sono così tante cose importanti nella story-line che non saprei da dove cominciare, ha raccontato via Zoom a Cosmopolitan. Per esempio, The Umbrella Academy 2 affronterà il tema dei diritti civili negli anni 60 per riflettere su quanto ancora ci sia da fare. Quando il pubblico guarda una serie come questa non può non connettersi empaticamente. Nella prima stagione Vanya ha avuto una storia estrema. Tutta l’energia repressa ha preso forma e si è liberata nell’ultimo episodio. Per lei,ha significato liberarsi di un enorme peso.

Ora Vanya è più libera e sarà molto diversa nella seconda stagione, ha continuato Ellen Page. Ha un rapporto migliore con sè stessa e con le sue emozioni. Ha anche un’opinione migliore di sè stessa e questo la rende più forte. The Umbrella Academy 2 racconta la brutalità della polizia, le lotte non violente delle persone di colore. Vuole rendere molto evidente a tutti quante disuaguaglianze ci siano nella nostra società anche in tema di comunità LGBTQ. La pandemia e le proteste che abbiamo visto e vediamo in questi medi riflettono ciò che la serie racconta.

L’attrice nell’intervista ha poi raccontato di aver vissuto, per quanto possibile, bene il lockdown. Ha cercato di fare il possibile anche sulle piattaforme per sensibilizzare le persone. A volte è stata ottimista altre volte meno soprattutto durante la sua partecipazione alle proteste a New York.