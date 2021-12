Il Collegio 6: Anastasia e Rebecca litigano e non vanno in gita

Al Collegio 6 si è scatena un’accesa lite tra Anastasia e Rebecca. La seconda, dopo aver visto il cambio di colore di capelli di Valentina (da viola a castano) dichiara senza remore: “Ora sembri una Anastasia più magra”.

“Questo è body shaming” esclama con prontezza Kim Genco sottolineando come una singola affermazione possa aver offeso le due ragazze contemporaneamente.

La ragazza emiliana, che aveva già ammesso di essere molto insicura sul suo aspetto fisico, in effetti ci resta molto male e replica a Rebecca che però rimarca i toni ulteriormente.

Le due finiscono quasi alle mani e neppure un successivo chiarimento, mediato da Maria Pia Federico, serve a placare gli animi.

Il caos durante la quinta puntata de Il Collegio 6 raggiunge il culmine al momento della gita dei ragazzi.

Il preside, venuto a conoscenza dei precedenti scontri, decide che non tutte le ragazze potranno partire per la gita. Chiede dunque di fare due nomi che saranno proprio loro a scegliere. Chi però è il vero colpevole non si fa avanti.

L’unica che si propone è Maria Sofia Federico, mentre i ragazzi chiedono invano a Martina di farsi avanti, visto che è lei la ragazza che urla e litiga di più.

Il Preside decide allora di punire non solo due ragazze ma anche due ragazzi che nulla c’entrano con quanto è successo.

Alessandro Giglio e Giovanni D’Ambrosio vengono esclusi dalla gita. Si scatena allora un vero e proprio inferno, anche perché tra le ragazze punite dal preside e che, dunque, non vanno in gita non c’è Martina.

Gli animi sono davvero molto tesi e la partenza alla fine risulta molto sottotono. Per fortuna, forse complice l’assenza della Ricorda, Anastasia e Rebecca sembrano riappacificarsi.