Il Collegio 6: Maria Pia Sofia Federico verrà espulsa?

La sesta puntata de Il Collegio 6 si è appena conclusa, ieri sera su Rai 2, con l’eliminazione shock di Alessandro Giglio, reo di uno scatto di rabbia

che purtroppo ha surclassato il suo percorso di “redenzione” delle ultime settimane.

Le immagini del video con l’anteprima della settima puntata mostrano quella che potrebbe rivelarsi un abbandono del docu-reality ancora più scioccante. Stiamo parlando della protagonista indiscussa di questa edizione, Maria Sofia Federico.

Lunedì 13 dicembre va in onda il settimo appuntamento de Il Collegio 6 che vedrà sicuramente Matilde Ricorda, Davide Cresta e Giovanni d’Ambrosio cercare di riconquistare la cravatta rossa, persa per non aver raggiunto una media di fine settimana sufficiente.

Per quanto riguarda la Federico si renderà fautrice di una vera e propria provocazione: gonne per gli uomini e pantaloni per le donne. Lo scambio d’abiti non può essere tollerato in un rigoroso Collegio del 1977 e il Preside andrà su tutte le furie definendosi profondamente deluso.

Maria Pia Federico ammetterà di aver avuto quest’idea, in linea con le sue idee che porta avanti anche nella vita reale che come sappiamo sostengono la libertà d’espressione in ogni sua forma, anche nell’abbigliamento.

Cosa accadrà alla giovanissima romana? Dal video sembra chiaro che l’accaduto costerà una punizione e l’allontanamento della ragazza dalla classe.

Si vede infatti Anastasia scoppiare in lacrime, Elisa con lo sguardo preoccupato e il banco di Maria Sofia vuoto. Il professor Maggi dichiara: “Mi dispiace che non ci sia la signorina Federico”.

In conclusione, che Maria Sofia Federico venga espulsa dal collegio è alquanto improbabile. Mentre è più plausibile che la bravata le costerà qualche giorno d’isolamento.