Il Collegio 6 quando inizia? Ecco la data del primo episodio

Il Collegio tornerà su Rai Due il prossimo autunno. Ecco la data del primo appuntamento: il 26 ottobre 2021.

A rivelare quando inizierà la nuova edizione del docu-reality il sito Idealia.it, secondo le informazioni che arrivano direttamente dalla Rai.

Secondo quest’indiscrezione, dunque, il docu-reality tornerà ad un anno esatto dalla messa in onda de Il Collegio 5.

Resta da scoprire, in ogni caso, quale sarà il numero di puntate per questa edizione, le cui riprese sono appena iniziate e che si protrarranno per la rimanente parte del mese di luglio fino ad agosto inoltrato.

Il Collegio 6: tutto quello che sappiamo finora

Questa volta, l’anno d’ambientazione del docu-reality è il 1977, un anno di avvenimenti cruciali per la storia del nostro Paese. Per quanto riguarda la location, invece, le registrazioni stanno avendo luogo per il secondo anno consecutivo nel Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, in Lazio, come confermato dalle foto diffuse online.

Non ci sarà, dunque, nessun ritorno nella struttura che ha ospitato le prime, iconiche, edizioni. Vale a dire il Convitto Celana, situato a Caprino Bergamasco, proprio come era stato già anticipato da Fanpage.

Al momento queste rappresentano purtroppo le uniche informazioni certe disponibili. Insieme al fatto che Giancarlo Magalli sarà di nuovo la voce narrante delle puntate che vedremo in onda su Rai Due.

Tuttavia, in base al consolidato apprezzamento da parte del pubblico, sarebbe confermato anche l’imbattibile e storico cast di professori delle precedenti edizione. Fino a prova contraria, dunque, rivedremo come docenti: Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Luca Raina (Storia e Geografia), Alessandro Carnevale (Storia dell’Arte).

Infine, in base alle foto pubblicate, è evidente che nella prima puntata de Il Collegio 6 tutti i 21 ragazzi, quindi sia gli alunni e sia le alunne, varcheranno insieme la soglia del prestigioso istituto.