Il Collegio 6: le riprese sono appena iniziate, ecco la prima foto

La Rai ha annunciato soltanto pochi giorni fa i palinsesti del prossimo autunno. La nuova programmazione del servizio pubblico ha confermato, dunque, l’atteso ritorno dei docu-reality Il Collegio e de La Caserma, entrambi su Rai Due.

Oggi, proprio come è avvenuto lo scorso anno, sono trapelate online le prime foto delle registrazioni del reality a tema scolastico. Negli scatti in questione, diffusi dalla stampa locale, si possono vedere i collegiali fare per la prima volta il loro ingresso nella struttura che li ospiterà nelle prossime settimane, per circa un mese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da anagnia (@anagnia.official)

Il Collegio 6: tutto quello che sappiamo finora

Questa volta, l’anno d’ambientazione del docu-reality è il 1977 e andrà in onda a partire dal prossimo novembre. Per quanto riguarda la location, invece, le registrazioni avranno luogo per il secondo anno consecutivo nel Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, in Lazio, come confermato dalla foto.

Non ci sarà, dunque, nessun ritorno nella struttura che ha ospitato le prime, iconiche, edizioni. Vale a dire il Convitto Celana, situato a Caprino Bergamasco, proprio come era stato anticipato da Fanpage.

Al momento queste rappresentano purtroppo le uniche informazione disponibili, insieme alla certezza che Giancarlo Magalli sarà di nuovo la voce narrante delle puntate che vedremo in onda su Rai Due.

Tuttavia, in base al consolidato apprezzamento da parte del pubblico, quasi sicuramente è confermato almeno in parte l’imbattibile cast di professori della precedente edizione.

Infine, proprio in base alla foto appena pubblicata, è evidente che i ragazzi e ragazzi de Il Collegio 6 (ventuno in totale), a differenza della precedente edizione, varcheranno in contemporanea e non separati la soglia del prestigioso istituto.