Riverdale: Vanessa Morgan e il marito Michael Kopech stanno divorziando

Circa una settimana fa vi avevamo annunciato la gravidanza dell’attrice di Riverdale Vanessa Morgan. In queste ore i media americani hanno diffuso la notizia che Vanessa e il marito Michael Kopech si stiano separando. Ecco qualche dettaglio in più su questa vicenda che potremmo definire pazzesca.

Il giocatore di baseball avrebbe chiesto il divorzio già da un mese. In particolare, leggiamo su EtOnline che avrebbe firmato i documento il 19 giugno scorso a Morris County in Texas. La notizia ha ovviamente sorpreso il pubblico e i media perchè arriva a pochi giorni dall’annuncio della gravidanza dell’attrice che in Riverdale interpreta Toni Topaz. Quando ha dato la notizia della sua gravidanza, Vanessa Morgan non ha in effetti fanno riferimento al marito e ora capiamo il motivo.

I due avevano dato notizia del fidanzamento nel luglio 2019 e il matrimonio è molto recente e risale allo scorso gennaio (guarda le foto qui). Insomma, poco più di sei mesi di vita coniugale prima della scelta di separarsi. Sui social dell’attrice l’ultimo post con il marito porta la data del 1 maggio in occasione del ventiquattresimo compleanno di lui festeggiato in quarantena.

Nell’annuncio in cui aveva dato la notizia del sesso del bambino leggiamo: Voglio tenere tutto questo privato ma, al tempo stesso, essere la prima a diffondere l’annuncio. Sono entusiasta di poter accogliere al mondo il mio maschietto a gennaio. Di colpo è come se tutto ciò che credevo contasse in questo mondo, fosse cambiato del tutto. È come se dio sapesse che avevo bisogno di te, mio angelo. Un post tutto al singolare in cui la Toni di Riverdale non cita il marito. Non abbiamo ulteriori notizie ma vi terremo aggiornati.