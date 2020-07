Il Collegio 5: svelata una delle possibili collegiali (FOTO)

Nelle scorse settimane un profilo Twitter, @Nicknameless_, ha scatenato un piccolo grande putiferio lanciando una notizia bomba. La ragazza, di cui però non conosciamo la vera identità, aveva infatti confermato ai suoi follower di essere stata presa per il Collegio 5.

Il cinguettio della ragazza ha ricevuto tantissime interazione un sacco di commenti. Sono stati in molti a congratularsi con Nicknameless_ per l’ammissione a Il Collegio 5 e ad invitarla a dare il meglio di sé in trasmissione.

Tuttavia, com'era comprensibile, fin da subito sono anche stati in molti a dubitare delle sue affermazioni. La verità è venuta a galla poche ore dopo. @Nicknameless_ ha infatti rivelato di avere semplicemente deciso di fare uno scherzo ai suoi follower. Lasciandoci, va detto, un po' di amaro in bocca e la curiosità di saperne di più su questo nuovo cast!







Nel frattempo, si dice che le riprese de Il Collegio 5 siano a buon punto. In un video rubato apparso online vediamo un gruppo di nuovi alunni entrare nel Convitto Margherita di Anagni. Proprio in questo video, ormai famosissimo per chi è interessato alla trasmissione, si nasconderebbe un indizio su una possibile nuova collegiale.

La ragazza dai lunghissimi capelli ricci che si intravede, sembrerebbe corrispondere con una probabile alunna segnalata da una fan page. Si tratta di una ragazza di nome Luna (questo è almeno il suo nickname su Instagram) con una forte passione per il canto. Sul suo profilo, nessun riferimento al Collegio (com’è d’obbligo per gli alunni fino alla messa in onda) ma tanti messaggi di questo tipo: “Ricordati di me quando sarai famosa“.

Non sappiamo se questi auguri sono consequenziali alla fuga di notizie delle scorse ore o se c’è dietro qualcosa di concreto.