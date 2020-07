Il Collegio 5: le nuove divise potrebbero essere verdi

Il docu-reality più amato dai giovanissimi sta per tornare su Rai 2. E dopo avervi informato con certezza in quale anno preciso verrà ambientato Il Collegio 5, vi mostriamo ora un’indiscrezione che riguarda le divise dei nuovi alunni.





Come anticipato, l’epoca della nuova edizione sarà successiva al 1982, anno in cui è stata ambientata la quarta e amatissima stagione. Questo perché tra le materie che saranno oggetto di studio per i nuovi alunni troveremo anche l’informatica, disciplina che nelle scuole italiane è stata introdotta soltanto a partire dagli anni ’80.

Il viaggio nel tempo con Il Collegio 5 ci porterà dunque nel 1992. Secondo una fanpage del programma, inoltre, le divise dei collegiali saranno di colore verde e non blu. In questo caso, sarebbero molto diverse dalle precedenti, d’altra parte, a quanto pare avremo una location completamente differente. Quindi è anche normale che la nuova divisa sia ispirata a quella del convitto in cui avvengono le riprese.

Anche se non è ancora stata confermata per Il Collegio 5, infatti, sembra ormai quasi certo che la nuova collocazione si trovi ad Anagni (in provincia di Frosinone) al Convitto Margherita, al posto del Convitto Celana di Caprino Bergamasco. La nuova mise dei collegiali sarebbe stata descritta dagli stessi fan. Un gruppo di ragazzi si sarebbe avvicinato alla struttura fino a intravedere i giovani protagonisti affacciati alla finestra!

Non resta che scoprire il cast del personale al completo che quest’anno prevede anche un “misterioso” bidello oltre al preparato corpo docente, all’integerrimo Preside e agli immancabili quanto temuti Sorveglianti. Ecco l’immagine che mostra le possibili nuove divise: