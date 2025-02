Tom Blyth nei panni di Coriolanus Snow nel nuovo film di Hunger Games?

Ma Tom Blyth potrebbe tornare nei panni di Corilanus Snow nel nuovo film di Hunger Games? Ha parlato direttamente l’attore e preparatevi perchè le sorprese sono in arrivo.

Hunger Games: L’alba sulla mietitura ed il ruolo di Tom Blyth

Nel 2026 è in arrivo al cinema il nuovo film della saga di Hunger Games, film tratto dal nuovo romanzo in uscita a marzo, anche in italiano, di Suzanne Collins. Il titolo sarà Hunger games L’alba sulla mietitura. Si tratta della storia dei 50esimi Hunger Games, quelli vinti da Haymitch. Quindi ancora una volta si torna indietro: si ratta di un prequel risppeto alla trilogia originale ma sarà ambientato dopo rispetto a La ballata dell’usignolo e del serpente, film con protagonisti Tom Blyth e Rachel Zegler. Ecco quindi dove sorge la domanda.

Tom Blyth potrebbe tornare a vestire i panni di Coriolanus Snow nel nuovo film? Proprio questa domanda è stata fatta direttamente all’attore e lui ha ammesso che ci sono buone possibilità. In primis perchè lui desidera tornare sul set di Hunger Games dato che si è trovato benissimo con il regista e la troupe, in secondo luogo perchè, siamo tutti d’accordo sul fatto che il film è ambientato 45 anni dopo rispetto al finale del suo film ma, con il trucco prostetico potrebbe tranquillamente dimostrare 65 anni.

Coriolanus Snow nel nuovo film potrebbe tranquillamente essere interpretato da un nuovo attore ma a noi piacerebbe vedere Tom Blyth nei panni di uno Snow più anziano e magari ci potrebbero raccontare che fine ha davvero fatto Lucy Gray.

Voi vorreste rivedere Tom nei panni della villain di Hunger Games?

La sinossi di L’alba sulla mietitura. Hunger games

All’alba dei cinquantesimi Hunger Games, i distretti di Panem sono in preda al panico. Quest’anno, infatti, per l’Edizione della Memoria, verrà sottratto alle famiglie un numero doppio di tributi rispetto al solito. Intanto, nel Distretto 12, Haymitch Abernathy cerca di non pensarci troppo, l’unica cosa che gli interessa è arrivare vivo a fine giornata e stare con la ragazza che ama. Quando viene chiamato il suo nome, però, il ragazzo vede infrangersi tutti i suoi sogni. Strappato alla sua famiglia e ai suoi affetti, viene portato a Capitol City con gli altri tre tributi del Distretto 12: una ragazza che per lui è quasi una sorella, un esperto in scommesse e la ragazza più presuntuosa della città. Non appena gli Hunger Games hanno inizio, Haymitch comprende che tutto è stato predisposto per farlo fallire. Eppure qualcosa in lui preme per combattere… e far sì che la lotta si estenda ben oltre l’arena.

