Hunger Games la ballata dell’usignolo e del serpente: ecco tutto quello che dovete sapere

Da oggi troverete nelle sale italiane Hunger Games – la ballata dell’usignolo e del serpente, distribuito in Italia da Notorius con ben 2 giorni d’anticipo rispetto all’uscita americana. Il film racconta la storia di un giovane Coriolanus Snow prima di diventare il tirannico presidente di Panem. Ecco tutto quello che dovete sapere per arrivare preparati al cinema.

Hunger Games – la ballata dell’usignolo e del serpente: tutto quello che dovete sapere

La pellicola è un prequel rispetto alla trilogia originale e racconta la storia del giovane Corionus Snow, la sua ascesa al potere di Capitol City ed i decimi Hunger Games. La storia è infatti ambientata ben 64 anni prima rispetto agli Hunger Games di Katniss. Sono i primi Hunger Games con i mentori e per rivestire questo ruolo vengono scelti i migliori studenti della scuola d’élite di Capitol tra cui Coriolanus, in assoluto quello con il rendimento più altro. Peccato che al giovane Snow venga assegnata la ragazza del distretto 12. Quelcuno sta cercando di sabotarlo?

Non vi aspettate un film incentrato sulla storia d’amore tra i due protagonisti perche Hunger Games – la ballata dell’usignolo e del serpente è molto di più di questo e non è nemmeno un film fatto per giustificare la nutura da cattivo e tiranno di Snow. Coriolanus è da sempre disposto a tutto pur di posarsi in cima e così farà in questo film. La storia d’amore c’è ma non solo quella.

Non è necessario aver visto i film della trilogia originale per vedere questa nuova pellicola ma se gli avete visti coglierete tutti i sottili riferimenti e le anticipazioni verso i nostri amati personaggi. Ad esempio Tigris, la cugina di Snow è una vecchia conoscenza per i fan della saga.

La canzone iconica della saga di Hunger Games, The Hanging Tree, trona anche in questo film ma cantata da Rachel Zegler.

Il film è il più lungo del franchise con ben 2h e 36 minuti di durata, fidatevi li vale tutti ed adatta fedelmente un romanzo corposo che non poteva essere adattato in meno tempo se non in due film.

La sinossi del film

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12.

Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Non lo abbiamo già visto, ci ha convito molto e non possiamo che tornare a rivederlo subito. Voi andrete al cinema a vederlo?

