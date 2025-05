Hunger Games – L’alba sulla mietitura: Annunciato il cast del film

Per nuovo film della saga di Hunger Games torneremo indietro di 24 anni rispetto alle vicende di Katniss Everdeen e Peeta Mellark; ad Marzo 2025 è uscito il nuovo libro di Suzanne Collins, Hunger Games – L’alba sulla mietitura, secondo prequel della saga distopica, che racconta la cinquantesima edizione dei giochi narrata dal Tributo del Distretto 12, Haymitch Abernathy.

Il film di Hunger Games – L’alba sulla mietitura:

La casa di produzione Lionsgate, però, non si è lasciata sfuggire l’occasione di portare l’adattamento sul grande schermo a tempi record ed ha fissato la data di uscita della pellicola omonima per il 20 Novembre 2026; nelle ultime settimane, di conseguenza, sui profili social ufficiali di Hunger Games sono apparsi i nomi degli attori scelti per interpretare i protagonisti del film.

I primi ad essere annunciati sono stati Joseph Zada, attore australiano di 20 anni, già protagonista di We Are Liars (L’estate dei segreti perduti, nella versione italiana ndr) su Prime Video, che interpreterà il 16enne tributo del Distretto 12 per i 50° Hunger Games e la fidanzata Covey di Haymitch, Lonore Dove, invece sarà interpretata da Whitney Leak, già protagonista del poco fortunato revival di Gossip Girl della HBO. Il personaggio di Haymitch è amatissimo dai fan e, nella saga originale, è stato interpretato magistralmente da Woody Harrelson (che speriamo di veder tornare per un cameo nell’epilogo 🤞).

Successivamente è stato annunciato anche che Mckenna Grace sarà Maysilee Donner, altro tributo del Distretto 12, mentre il candidato all’Oscar Jesse Plemons interpreterà una versione più giovane di Plutarch Heavensbee, personaggio magistralmente interpretato dal compianto Philip Seymour Hoffman nella saga originale. Nel prequel avremo la possibilità ricontrare di un altro personaggio noto, ovvero, Beetee Latier, vincitore del Distretto 3 nei 34° Hunger Games, che nel libro abbiamo ritrovato nel tragico ruolo di mentore; nel nuovo film sarà interpretato da Kelvin Harrison Jr.

Data di uscita nel film:

Il film uscirà negli Stati Uniti il 20 Novembre 2026, ancora non abbiamo una data certa per l’Italia, ma sicuramente sarà nello stesso periodo.

Cast del film:

Joseph Zada – Haymitch Abernathy

Whitney Leak – Lonore Dove

Mckenna Grace – Maysilee Donner

Jesse Plemons – Plutarch Heavensbee

Kelvin Harrison Jr – Beetee Latier

Sinossi del libro:

L’alba sulla mietitura è un prequel della saga di Hunger Games che narra la storia di Haymitch Abernathy, il mentore di Katniss Everdeen e Peeta Mellark, durante la cinquantesima edizione dei giochi. L’ambientazione è 24 anni prima degli eventi della trilogia principale, e Haymitch, giovane tributo maschio del Distretto 12, si ritrova a partecipare a questi giochi cruenti, dove il numero di tributi è raddoppiato per l’Edizione della Memoria.

L’Alba sulla mietitura è il secondo prequel della trilogia di Hunger Games dopo Ballata dell’usignolo e del serpente, uscito nel 202o, che narra la storia dei 10° Hunger Games e del diciottenne Coriolanus Snow, futuro presidente di Panem; nel 2023 è stato tratto un film con protagonisti Tom Blyth nel ruolo di “Corio” e Rachel Zegler in quello del tributo del Distretto 12, Lucy Gray Baird.