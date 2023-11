Lucy Gray: perché nessuno la ricorda più nella trilogia di Hunger Games?

Lucy Gray è stata una parte importante e fondamentale della vita di Snow, inoltre come vincitrice degli Hunger Games la sua storia dovrebbe essere raccontata nei libri di storia e dovrebbe essere vista come un’icona nel Distretto 12. Allora perché Katniss, Peeta e nessun altro la ricordano?

Lucy Gray: ecco i motivi per cui nessuno la ricorda

In Hunger Games, apprendiamo da Katniss che la storia dei giochi viene insegnata a scuola e che molti dei vincitori sono visti come figure storiche significative. Inoltre, i vincitori viventi di ciascun distretto vivono in un quartiere speciale chiamato Victors’ Village, ma nel Distretto 12 ci vive solo Haymitch Abernathy finché Katniss e Peeta non vincono i 74esimi Hunger Games.

Peccato che La ballata dell’usignolo e del serpente rivela che Lucy Gray Baird è la vincitrice del decimo Hunger Games, il che significa che è la vera prima vincitrice del Distretto 12.

Il film in realtà non rivela il motivo per cui nessuno ricorda Lucy Gray ma lo lascia intuire, il romanzo invece spiega tutto nei dettagli: quando Snow torna a nella Capitale, il suo nuovo mentore, la dottoressa Gaul, gli rivela di aver cancellato tutte le prove dei decimi Hunger Games, oltre a tenerne una copia per sé. Il suo ragionamento è il seguente: tutti i problemi legati a quella particolare edizione dei Giochi facevano sembrare la Capitale debole e voleva che la gente se ne dimenticasse.

Pertanto, nessuno ricorda chi ha vinto la decima edizione degli Hunger Games, nessuno, a parte coloro che erano vivi quando è successo. Nonostante ciò un bambino in età di Mietitura durante quel periodo di tempo avrebbe circa 70/80 anni quando Katniss entrerà nell’Arena, sempre che sia ancora vivo.

Inoltre vedere gli Hunger Games all’epoca non era obbligatorio e anche se la decima edizione ebbe molto successo è probabile che tanti nei distretti non l’abbiano seguita.

Conoscevate questa storia e avete visto Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente ?

