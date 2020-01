Amici 19: Gaia si sfoga dopo il richiamo della produzione

Durante la puntata di Amici 19, andata in onda oggi su Realtime, assistiamo a uno sfogo da parte di Gaia dopo il duro rimprovero di ieri da parte di Anna Pettinelli.

Facendo un passo indietro, la professoressa ha incontrato ieri tutti i ragazzi in sala relax e con lei c’erano anche degli addetti della produzione. Quello che è successo è, nel complesso, molto grave. Alcuni di loro si sono resi colpevoli di ritardi, di lasciare ripetutamente in disordine gli spogliatoi e così le loro camere nel residence dove alloggiano. Altri di tenere accesi i telefoni durante le ore di lezione. In questo aspetto specifico sono coinvolti Stefano, Gaia, Valentin, Javier e Francesco.

Ma mentre Gaia e Francesco si sono scusati subito, Javier si è rifiutato di alzarsi ed è rimasto seduto per poi minacciare di lasciare la scuola.

Al momento non sappiamo quale provvedimento penderà su di lui e sugli altri ragazzi che si sono resi colpevoli di queste intemperanze. Certo è che Francesco (che oggi ha preso il posto di migliore che era occupato da Devil A) e Gaia sono molto provati da quanto accaduto.

Gaia in particolare ammette con Martina di aver sbagliato più volte. La sua amica prova a farle capire che ciò non riguarda solo lei, che sono coinvolti tutti (anche quelli che non sono stati incolpati). In definitiva, non può pretendere da se stessa di essere sempre perfetta. La cantante apprezza le parole della ragazza ma appare inconsolabile e seriamente pentita.

In realtà, anche Talisa e la stessa Martina sono state accusate di aver trasgredito a delle regole, ma senza specificare a quali.