Amici 19: Karina è tra i migliori, la reazione di Talisa

Nella scuola di Amici 19 c’è una nuova ballerina. Nello specifico si tratta di Karina, una danzatrice classica entrata nella scuola durante lo speciale di sabato scorso. La ragazza ha già iniziato a far parlare di sé perché, subito dopo la sua entrata, ha partecipato al torneo dei migliori. I giornalisti presenti nello studio durante lo speciale hanno infatti scelto di premiarla e così è entrata subito a far parte della rosa degli allievi considerati più talentuosi.

Questo ha reso parecchio scontenta Talisa che è già da diverso tempo nella scuola e comincia ad avvisare una certa stanchezza. La ragazza ha detto, in un fuori onda dello speciale, di non essere d’accordo che Karina sia stata subito scelta e ha aggiunto che non trova in lei niente di speciale. Anzi, che conosce delle ballerine che sono più brave di lei dopo essersi dedicate solo per due anni allo studio della danza classica. Talisa è in definitiva molto arrabbiata e si è sfogata con i compagni convinta che si tratti di un’ingiustizia.

La madre della nuova ballerina è ucraina e suo padre è invece russo. Il suo nome completo è Karina Samoylenko, è nata a Viareggio nel 1996 e attualmente vive a Milano. Dopo aver conseguito la maturità classica, ha studiato danza classica presso la scuola Erna Bonk di Viareggio. Successivamente, la ballerina si è diplomata all’ Accademia Teatro Scala di Milano ed ha lavorato al Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo. Karina lavora al momento anche come modella posando per diversi servizi fotografici e campagne pubblicitarie.

La ballerina è entrata a far parte del programma, durante lo speciale di sabato scorso, ottenendo il banco immediato dopo l’eliminazione di Giuseppe Preziosa.