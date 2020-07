Gli One Direction scelgono le foto di San Siro per festeggiare il decennale

I profili social degli One Direction si sono ri-attivati in questi giorni, giusto in tempo per celebrare i 10 anni dalla nascita della band. Ai fan italiani, però, non è passato inosservato un dettaglio: la foto scelta dalla band come copertina dei profili è stata scattata durante uno dei due storici concerti di San Siro a Milano.

Il 23 Luglio 2020 ricorre l’anniversario della formazione degli One Direction durante le selezioni di X Factor UK; Liam Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson da cinque solisti si sono infatti trasformati nella boy band più famosa del mondo.

Il 28 e 29 Giugno 2014 i 1D hanno fatto due concerti storici allo stadio di San Siro di Milano (leggi qui la nostra recensione del concerto), che sono stati anche registrati per il documentario del tour mondiale della band. Quei concerti non sono rimasti solo nei cuori dei presenti, ma anche in quelli degli stessi membri della band, che adesso hanno scelto di festeggiare il proprio decennale con una foto tratta da quelle serate.

Ecco la reazione dei fan alla scelta degli One Direction:

vi ricordo che il concerto a san siro è stato così importante per loro da metterlo ovunque nei loro social #10YearsOfOneDiretion pic.twitter.com/9UyM4QYVrI — 𝖌𝖎𝖚!𝖎𝖆¹ᴰ// 𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐨𝐰𝐧𝐬 (@louloumysun_) July 23, 2020