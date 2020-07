Che ci crediate o meno non siete gli unici a non ricevere risposta da parte dei vostri idoli. Già, perché qualche ora fa, incredibile ma vero, a non essere filato di striscio è stato il nostro adorato Niall Horan! Ma è davvero possibile? Sì, perché Niall ha deciso di scrivere un messagio ad un’altra delle nostre favs, che però non se l’è calcolato!

Niall Horan scrive a Rosé delle Blackpink: ecco la reazione dell’artista!

Ve l’avevamo raccontato sul nostro Instagram. Poche ore fa Rosé delle Blackpink si è collegata sul suo seguitissimo profilo Instagram per quattro chiacchiere con i suoi milioni di follower. Fra le migliaia e migliaia di persone collegate c’è stato per l’appunto anche Niall Horan.

Il cantante degli One Direction si è connesso alla live e alla bella Rosé ha scritto semplicemente “Ciao”. Il suo messaggio però è passato completamente inosservato dall’artista, che probabilmente nemmeno se n’è accorta.

Qui sotto potete vedere cos’è successo! LOL! Povero Niall!

Questo è davvero un periodo splendido per Rosé e per le sue Blackpink. Qualche giorno fa il gruppo è finalmente tornato con il singolo How you like that, primo estratto dal loro nuovo tanto atteso come back album. Da un certo punto di vista, insomma, è comprensibile che Rosé sia distratta e non si accorga anche delle cose più clamorose che le passano sotto gli occhi!

Niall Horan, nel frattempo, si prepara a tornare sul palco dopo questo lungo doloroso lockdown. Il prossimo anno, infatti, l’artista ha promesso ai fan una nuova serie di concerti dopo lo spostamento dei live 2021. Non pensiate in ogni caso che Niall ci volesse provare con Rosé! A quanto pare l’artista è oggi felicemente fidanzato!