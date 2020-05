Gigi Hadid e Zayn Malik promessi sposi? Ecco qualche indizio

Dopo l’annuncio della gravidanza potrebbe arrivare un’altra sorpresa per Gigi Hadid e Zayn Malik. I fan, infatti, pensano che i due siano pronti a convolare a nozze.

Sicuramente l’annuncio di una gravidanza può essere un buon motivo per mettere su famiglia nel senso tradizionale del termine, ma non è questo che ha dato da pensare i supporter di Zigi.

Ecco l’indizio delle possibili nozze tra Gigi Hadid e Zayn Malik

I due hanno di recente sfoggiato dei braccialetti uguali come simbolo del loro legame e amore e il cantante, ex degli One Direction, si sarebbe tatuato un poema di di Kahlil Gibrain sull’amore e il matrimonio.

Gigi ha comunque di recente confermato la gravidanza, facendo un annuncio durante il Tonight Show con Jimmy Fallon. Di un possibile matrimonio non si è parlato ma non sarebbe poi una news da escludere totalmente.

Il sesso del bambino

Secondo quanto riportato dal noto sito di Gossip TMZ, una fonte vicina alla famiglia avrebbe confermato il sesso del nascituro. La coppia aspetterebbe, infatti, una bambina. Gigi sarebbe alla 20esima settimana e il sesso del bambino si scopre sempre tra la 18esima e la 22esima, quindi i calcoli sembrano essere esatti e la notizia plausibile.