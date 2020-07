Ci sono ottime notizie per tutti i fan di Louis Tomlinson degli One Direction! Il cantante britannico ha annunciato pochissime ore fa nuove date del suo tour, che arriverà in Italia nel 2021. Il prossimo anno, infatti, Louis sarà nuovamente in Italia per riprogrammare uno degli appuntamenti inizialmente cancellati.







Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto di Louis Tomlinson nel 2021!

Louis si esibirà il prossimo 5 febbraio 2021 al Fabrique di Milano. Questa data rappresenta il recupero della tappa al Carroponte di Sesto San Giovanni inizialmente prevista per il 29 luglio 2020.

Le info sui biglietti

Vi informiamo che i biglietti già acquistati per il concerto al Carroponte di Louis Tomlinson (i Biglietti sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati) resteranno validi anche per la data del Fabrique. Per maggiori dettagli vi preghiamo di consultare la pagina FAQ di Live Nation. Per tutte le informazioni relative alla data del 30 luglio 2020 a Palmanova (UD) vi invitiamo a visitare il sito: azalea.it. Se volete ricevere nformazioni relative alla data del 31 luglio 2020 a Roma vi invitiamo a cliccare su rockinroma.com.

Cliccate qui per scoprire tutte le offerte di Mirabilandia per l’estate 2020!



Questa sarà per Louis, vi ricordiamo, la prima occasione in assoluto per cantare in Italia i brani inseriti nel suo primo vero disco solista. Walls, questo il titolo del progetto, rappresenta il debutto in solitaria di Louis e il primo passo verso una carriera che già gli ha regalato tante soddisfazioni. Al suo interno, come saprete, troviamo pezzi bellissimi ed emozionanti come We made it, Kill my mind e Two of us.

L’artista avrebbe dovuto far sentire i suoi nuovi pezzi dal vivo al Fabrique già lo scorso marzo. Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid-19, il live è stato definitivamente cancellato e non sarà recuperato.

Non vediamo l’ora di rivederti Louis!