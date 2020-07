Su Wattpad un massiccio furti di dati: ecco cosa è successo

La startup di intrattenimento online Wattpad di Toronto ha informato i suoi utenti che alcuni dei loro dati, come indirizzi e-mail, date di nascita e password crittografate, sono stati oggetto di furto.

“Potrebbe esserci stato un uso improprio dei dati“. Questa notifica, arrivata ieri tramite mail, risale a sette giorni dopo che la società ha rilasciato una dichiarazione pubblica.

In essa riconosceva di essere a conoscenza di segnalazioni secondo cui agli account era stato effettuato l’accesso senza autorizzazione. Sarebbero ben 270 milioni di utenti quelli caduti vittima di questo massivo attacco cibernetico!

Lunedì scorso, la società ha dichiarato che avrebbe ripristinato le password e ha consigliato ai propri utenti di modificare le password su altri siti, se coincidenti con le password su Wattpad.

Il sito BetaKit, con più utenti Wattpad, ha però affermato di non aver ricevuto comunicazioni dalla società relative alla violazione o la necessità di modificare la password dell’account.

“Vogliamo sottolineare che Wattpad non memorizza le password di testo“, ha dichiarato l’e-mail. “Tutte le password Wattpad sono crittografate.”

L’azienda ha anche sottolineato che l’attacco non ha coinvolto le storie dell’utente, i messaggi privati e i loro numeri di telefono.

La società ha aggiunto che, in base alle indagini condotte fino a oggi, l’attacco non ha coinvolto nemmeno le informazioni finanziarie degli utenti. Questo perché non sono archiviate nei sistemi implicati nel furto di dati.

Fondata nel 2006, le piattaforme di auto-pubblicazione online di Wattpad fungono da community per lettori e scrittori. Tra i possibili contenuti che è possibile pubblicare, troviamo romanzi e altri tipi di testi letterari come il bestseller After.

Poi ci sono le fan fiction: si tratta di racconti fantastici, con protagonisti di solito personaggi delle serie tv, di film o cantanti famosi.