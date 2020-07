Harry Styles è in Italia? Il cantante (con i baffi!) torna da Massimo Bottura

Harry Styles, lo sappiamo bene, ha un rapporto molto speciale con l’Italia. Il cantante degli One Direction, al di là dei concerti con i ragazzi e dei suoi live solisti, è solito fare visita al nostro paese piuttosto spesso. I beneinformati, inoltre, raccontavano in tempi non sospetti del presunto acquisto di una casa in Italia.

Non ci stupisce molto, dopo tutto, che di recente (ripetiamo: di recente!) Harry Styles sia tornato dalle nostre parti. Quello che ci lascia semplicemente a bocca aperta è che l’artista degli One Direction sia apparso in una foto a sorpresa senza che nessun paparazzo l’avesse pizzicato. Possibile? Beh è successo esattamente questo!

Harry Styles (con i baffi!) torna a fare visita a Massimo Bottura

Poche ore fa, l’artista britannico l’abbiamo visto in una Instagram Stories dell’amico Massimo Bottura, uno degli chef più celebri al mondo. Bottura è il proprietario del ristorante Osteria Francescana di Modena, un luogo quasi mitologico per tutti gli appassionati di cucina.





L’Osteria Francescana di Modena è infatti considerato il miglior ristorante al mondo. Forte delle sue tre stelle Michelin, il ristorante di Bottura accoglie solo ospiti che riescano a prenotare e che possano permettersi i suoi costosi menu- Fra questi, per l’appunto, c’è Harry Styles.

Non è la prima volta che Harry fa una capatina a Modena. In questa occasione su Ginger Generation vi avevamo raccontato della sua visita alla cittadina emiliana, seppur in un altro ristorante. Bottura conosce Harry Styles da ormai un paio d’anni: l’artista gli aveva infatti fatto visita già nel 2018.

Non è chiaro, ad ogni modo, quando esattamente la foto sia stata scattata. Lo chef Massimo Bottura ha semplicemente condiviso lo scatto lo scorso 17 luglio, senza specificare quando si è tenuto l’incontro con Harry. L’unica altra informazione a nostra disposizone è che l’artista ha alloggiato anche presso la struttura Casa Maria Luigia.

Un altro degli indizi che ci portano a pensare che Harry sia stato in Italia molto di recente è questo nuovo look con baffo assassino anni ’70 che ha già messo in agitazione le sue fan!